AFP: Prezidentský kandidát v Rumunsku čelí dezinformačnej kampani

Bukurešť 16. mája (TASR) - Krátko pred druhým kolom prezidentských volieb v Rumunsku čelí proeurópsky kandidát Nicušor Dan masívnej dezinformačnej kampani na internete. Podľa analytikov, ktorých oslovila agentúra AFP, ide o systematický a koordinovaný útok, šírený najmä cez sociálne siete ako Facebook, TikTok a X.



Podľa Roxany Raduovej, docentky na Oxfordskej univerzite, ide zjavne o koordinovanú kampaň aj s využitím botov. Na internete sa napríklad objavila upravená verzia Danovho stredoškolského vysvedčenia, ktorá ho vykresľuje ako priemerného študenta vo všetkých predmetoch okrem matematiky. Odborníci však poukázali na zjavné nezrovnalosti i pravopisné chyby v dokumente. Dan, ktorý má doktorát z matematiky, ukázal svoje pravé vysvedčenie v televíznej debate.



V inom prípade upravený videozáznam z Danovho stretnutia s rumunskou diaspórou v Madride naznačoval, že podporuje zaradenie tzv. LGBTQ propagandy do školských osnov. Toto tvrdenie šírila aj krajne pravicová poslankyňa Gianina Šerbanová, ktorá na Facebooku obvinila Dana z podpory „zvráteností od najútlejšieho veku našich detí“.



V originálnom videu Dan hovorí, že sexuálna výchova by sa mala zaviesť „vo veku, ktorý je primeraný nebezpečenstvám, ktorým sú deti vystavené“.



Dan je počas kampane kritizovaný i za to, že nezaujal jasný postoj k otázkam LGBTQ - v Rumunsku, kde má pravoslávna cirkev stále veľký vplyv, naráža podľa AFP táto komunita na predsudky a nepriateľské postoje.



Vo vrcholiacej kampani Dan, ktorý nie je ženatý, čelí aj osobným útokom – vrátane fám, že jeho deti neboli pokrstené a že jeho zdržanlivý prejav na verejnosti svedčí o jeho autizme. S týmto tvrdením prišiel Danov súper v druhom kole volieb George Simion, označovaný za krajne pravicového, keď vyhlásil, že Dan „je autista, chudák“.



V kampani proti Danovi sa využívajú aj umelou inteligenciou generované deepfake videá, ktoré zosmiešňujú jeho prejav či výzor.



Simionovi medzitým v predvolebnej kampani výrazne pomáhajú algoritmy sociálnych médií, ktoré podporujú jeho emotívne naratívy, tvrdia odborníci podľa agentúry AFP.



V rámci vyšetrovania Európskej komisie spoločnosť TikTok v marci uviedla, že odstránila viac ako 27.000 falošných účtov, ktoré v prezidentských voľbách v Rumunsku propagovali krajnú pravicu.



Výskumom organizácie Global Witness sa však zistilo, že algoritmus TikToku pred druhým kolom volieb v Rumunsku „servíruje novým používateľom takmer trikrát viac krajne pravicového obsahu“ ako iného politického obsahu. Správa Global Witness zverejnená tento týždeň obsahuje aj varovanie, že táto situácia by mohla „ohroziť integritu ďalších volieb“. Organizácia súčasne obvinila TikTok, že neprijal „dostatočné opatrenia“.



Ďalšia štúdia britskej technologickej spoločnosti Refute zistila viac ako 32.000 neautentických videí. Spresnila, že mnohé z nich boli duplicitné alebo vytvorené umelou inteligenciou. Keďže propagovali Simiona a Georgesca, možno to podľa nej vyhodnotiť ako koordinovanú kampaň zameranú na ovplyvňovanie rumunských voličov v zahraničí.



Voľby hlavy štátu v Rumunsku sa konajú po tom, ako boli výsledky prezidentských volieb z roku 2024 anulované pre podozrenia z ruského zasahovania a manipulácií na sociálnych sieťach, ktoré vraj zvýhodnili Georgesca. Medzičasom sa v miestnej tlači objavili aj tvrdenia, že Georgescovi, ktorý vo voľbách pôvodne nebol favoritom, urobila nepriamu tiktokovú kampaň konkurenčná politická strana, ktorá tak chcela zamiešať poradím kandidátov na špici.



Druhé kolo hlasovania v opakovaných voľbách sa uskutoční 26. mája.