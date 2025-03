AFP: Pri útokoch Izraela zahynul vedúci predstaviteľ Hamasu

Gaza 18. marca (TASR) - Pri nočných izraelských útokoch na Pásmo Gazy zahynul aj vysokopostavený člen militantného hnutia Hamas Mahmúd abú Watfa. Na tomto území riadenom Hamasom patril medzi vedúcich predstaviteľov ministerstva vnútra, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Abú Watfa bol zabitý pri útoku na mesto Gaza, uviedli pre AFP dva zdroje z Hamasu, z ktorých jeden pôsobí priamo na ministerstve vnútra.



Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy ovládanej hnutím zároveň vyhlásilo, že počet obetí izraelských útokov stúpol. "Ministerstvo zdravotníctva zaznamenalo vyše 330 úmrtí, väčšinou žien a detí, a stovky osôb utrpeli zranenia, desiatky z nich sú v kritickom stave," ozrejmil rezort pre AFP.



Izraelský minister obrany Jisrael Kac v noci na utorok vyhlásil, že Izrael "obnovil boje" v Pásme Gazy, a deklaroval, že v útokoch budú pokračovať, kým nebudú prepustení všetci zostávajúci rukojemníci.



Ozbrojené sily Izraela pred uskutočnením útokov údajne odhalili zámer Hamasu prezbrojiť a preskupiť sa a následne zaútočiť na Izrael. Times of Israel (TOI) píše, že armáda má v úmysle pokračovať v náletoch "tak dlho, ako to bude potrebné", a rozšíriť prekvapivý útok nad rámec vzdušnej operácie, ak to bude nariadené. Izraelské sily sú podľa armády nasadené na všetkých frontoch.



Vysokopostavený predstaviteľ Hamasu pre agentúru Reuters uviedol, že Izrael jednostranne vypovedal dohodu o prímerí. Hnutie vydalo vyhlásenie, v ktorom uviedlo, že Izrael obnovením agresie v Gaze vystavuje rukojemníkov "neznámemu osudu". Hamas zároveň vyzval sprostredkovateľov konfliktu, aby Netanjahu niesol plnú zodpovednosť za vypovedanie dohody o prímerí.



V Pásme Gazy platilo od 19. januára prímerie, ktoré pozastavilo viac ako 15 mesiacov trvajúcu vojnu medzi Izraelom a Hamasom. Prvá fáza prímeria sa však oficiálne skončila už pred takmer dvoma týždňami a obe strany sa nedohodli na jej pokračovaní alebo postupe do druhej fázy.