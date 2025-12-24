Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 24. december 2025Meniny má Adam a Eva
< sekcia Zahraničie

AFP: Pri zrejmom výbuchu v Moskve sa zranili dvaja policajti

.
Táto fotografia, ktorú poskytol Vyšetrovací výbor Moskvy v pondelok 22. decembra 2025, zobrazuje vyšetrovateľa pracujúceho na mieste činu, kde bol generálporučík Fanil Sarvarov, vedúci Riaditeľstva operačného výcviku Generálneho štábu ruských ozbrojených síl, zabitý výbušným zariadením umiestneným pod jeho autom v Moskve. Foto: TASR/AP

Vyšetrovací výbor vo vyhlásení uviedol, že v súvislosti s „incidentom“ v Moskve bolo spustené trestné stíhanie.

Autor TASR
Moskva 24. decembra (TASR) - Na rovnakej ulici v južnej časti Moskvy, kde začiatkom tohto týždňa zahynul ruský generál Fanil Sarvarov, bolo v noci na stredu počuť niekoľko výbuchov, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne médiá. Ruský Vyšetrovací výbor potvrdil, že došlo k „incidentu“, pri ktorom sa zranili dvaja dopravní policajti. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Sarvarov, ktorý viedol oddelenie operačného výcviku generálneho štábu ruskej armády, prišiel o život v pondelok na následky zranení, ktoré utrpel pri výbuchu bomby nastraženej v aute. Ruské úrady sa v tejto súvislosti zaoberajú aj možnou účasťou ukrajinských tajných služieb.

Neďaleko miesta predpokladaného atentátu na generála sa v stredu zranili najmenej dvaja policajti pri výbuchoch, ku ktorým došlo v blízkosti policajnej stanice, uviedli podľa Reuters kanály Baza a Shot. Podľa svedkov, na ktorých sa odvolali, explodovalo vozidlo.

Oblasť bola podľa záberov vysielaných v ruskej televízii uzatvorená a na mieste zasahovala početná policajná jednotka, napísala agentúra AFP. Svedkovia citovaní televíziou tvrdili, že začuli výbuch, ktorý nastal asi o 01.30 h miestneho času (23.30 h SEČ).

Vyšetrovací výbor vo vyhlásení uviedol, že v súvislosti s „incidentom“ v Moskve bolo spustené trestné stíhanie. Odborníci teraz skúmajú miesto činu s cieľom zistiť, či sa tam nachádzali výbušniny.
.

Neprehliadnite

SCHUSTER: Želám rodinám, aby ich na Vianoce nerozdeľovala politika

Prezident absolvoval tradičnú vianočnú vizitu na detskej onkológii

VIDEO: Premiér Robert Fico prekorčuľoval tunel Višňové

RAŠI: Reštart vzťahov Českej a Slovenskej republiky začali parlamenty