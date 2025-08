Putin podľa médií umožnil Rusku zvýšiť emisie skleníkových plynov

Moskva 6. augusta (TASR) - Šéf Kremľa Vladimir Putin v stredu podpísal dekrét, ktorý umožňuje Rusku do roku 2035 zvýšiť emisie skleníkových plynov o približne jednu pätinu v porovnaní s úrovňou z roku 2021. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Rusko je štvrtým najväčším producentom skleníkových plynov na svete. Nulové emisie by podľa stanoveného cieľa chcelo dosiahnuť do roku 2060. Aktivisti ale podľa francúzskej agentúry tvrdia, že súčasné ciele Moskvy v oblasti klímy sú žalostne nedostatočné na boj proti globálnemu otepľovaniu.



Putin dekrétom nariadil svojej vláde „do roku 2035 znížiť emisie skleníkových plynov o 65 až 67 percent v porovnaní s úrovňou z roku 1990“. Má pritom zohľadniť vplyv rozsiahlych lesov Ruska, ktoré pohlcujú oxid uhličitý.



Povolené emisie Ruska by sa tým do roku 2035 stanovili na približne dve miliardy ton ekvivalentu oxidu uhličitého. Je to menej než rekordných 3,1 miliardy ton v roku 1990, ale približne o 22 percent viac ako v roku 2021, kedy emisie dosiahli 1,7 miliardy ton, vyplýva podľa AFP z údajov Moskvy a OSN.



Rusko je signatárom klimatickej dohody z Paríža z roku 2015 a na doterajších konferenciách o zmene klímy varovalo pred postupným vyraďovaním fosílnych palív. Jeho hospodárstvo je totiž do veľkej miery závislé od vývozu ropy a zemného plynu.



Parížska dohoda stanovila cieľ obmedziť nárast globálnej teploty do 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnym obdobím. Podľa odborníkov z OSN existuje pravdepodobnosť 50 percent, že svet stanovenú hranicu prekroči na začiatku 30. rokov tohto storočia. Rusko sa podľa svojej meteorologickej služby otepľuje 2,5-krát rýchlejšie ako zvyšok planéty.