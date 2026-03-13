< sekcia Zahraničie
AFP: Rodríguezová zrušila svoju prvú zahraničnú cestu
Reportér agentúry AFP videl, že pódium, ktoré bolo postavené pre túto udalosť, rozmontovávajú. Nateraz nie je jasné, prečo bola cesta zrušená.
Autor TASR
Caracas 13. marca (TASR) - Prvá zahraničná návšteva dočasnej prezidentky Venezuely Delcy Rodríguezovej bola vo štvrtok náhle zrušená, a to len niekoľko hodín pred jej plánovaným príchodom do Kolumbie. Agentúru AFP o tom informoval zdroj z kolumbijského rezortu diplomacie, píše TASR.
„Všetko je zrušené,“ povedal pre AFP zdroj z ministerstva zahraničných vecí. Rodríguezová mala pritom už v piatok pricestovať do pohraničného mesta Cúcuta a zúčastniť sa na summite s kolumbijským prezidentom Gustavom Petrom.
Reportér agentúry AFP videl, že pódium, ktoré bolo postavené pre túto udalosť, rozmontovávajú. Nateraz nie je jasné, prečo bola cesta zrušená.
Stretnutie Rodríguezovej s Petrom malo podľa AFP predstavovať zlepšenie vzťahov medzi týmito dvoma susednými krajinami. Cúcuta je domovom mnohých skupín obchodujúcich s drogami, pričom Kolumbia Venezuelu obviňuje z ich financovania a ochrany, vysvetľuje agentúra.
Rodriguezová sa postu dočasnej venezuelskej prezidentky ujala v januári po tom, ako Spojené štáty počas špeciálnej operácie zosadili exprezidenta Nicolása Madura a spolu s jeho manželkou ho previezli do New Yorku. Pred tamojším súdom sa obaja zodpovedajú z obvinení z „narkoterorizmu“, obchodovania s drogami a držania zbraní.
Americký prezident Donald Trump si spoluprácu s Rodríguezovou pochvaľuje. Od jej nástupu líderka otvorila rozsiahly venezuelský ropný priemysel zahraničným investíciám, prepustila úradníkov podozrivých z korupcie a prepustila aj desiatky politických väzňov, uvádza AFP.
„Všetko je zrušené,“ povedal pre AFP zdroj z ministerstva zahraničných vecí. Rodríguezová mala pritom už v piatok pricestovať do pohraničného mesta Cúcuta a zúčastniť sa na summite s kolumbijským prezidentom Gustavom Petrom.
Reportér agentúry AFP videl, že pódium, ktoré bolo postavené pre túto udalosť, rozmontovávajú. Nateraz nie je jasné, prečo bola cesta zrušená.
Stretnutie Rodríguezovej s Petrom malo podľa AFP predstavovať zlepšenie vzťahov medzi týmito dvoma susednými krajinami. Cúcuta je domovom mnohých skupín obchodujúcich s drogami, pričom Kolumbia Venezuelu obviňuje z ich financovania a ochrany, vysvetľuje agentúra.
Rodriguezová sa postu dočasnej venezuelskej prezidentky ujala v januári po tom, ako Spojené štáty počas špeciálnej operácie zosadili exprezidenta Nicolása Madura a spolu s jeho manželkou ho previezli do New Yorku. Pred tamojším súdom sa obaja zodpovedajú z obvinení z „narkoterorizmu“, obchodovania s drogami a držania zbraní.
Americký prezident Donald Trump si spoluprácu s Rodríguezovou pochvaľuje. Od jej nástupu líderka otvorila rozsiahly venezuelský ropný priemysel zahraničným investíciám, prepustila úradníkov podozrivých z korupcie a prepustila aj desiatky politických väzňov, uvádza AFP.