AFP: Rodríguezová zrušila svoju prvú zahraničnú cestu

Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová 4. marca 2026. Foto: TASR/AP

Reportér agentúry AFP videl, že pódium, ktoré bolo postavené pre túto udalosť, rozmontovávajú. Nateraz nie je jasné, prečo bola cesta zrušená.

Caracas 13. marca (TASR) - Prvá zahraničná návšteva dočasnej prezidentky Venezuely Delcy Rodríguezovej bola vo štvrtok náhle zrušená, a to len niekoľko hodín pred jej plánovaným príchodom do Kolumbie. Agentúru AFP o tom informoval zdroj z kolumbijského rezortu diplomacie, píše TASR.

Všetko je zrušené,“ povedal pre AFP zdroj z ministerstva zahraničných vecí. Rodríguezová mala pritom už v piatok pricestovať do pohraničného mesta Cúcuta a zúčastniť sa na summite s kolumbijským prezidentom Gustavom Petrom.

Stretnutie Rodríguezovej s Petrom malo podľa AFP predstavovať zlepšenie vzťahov medzi týmito dvoma susednými krajinami. Cúcuta je domovom mnohých skupín obchodujúcich s drogami, pričom Kolumbia Venezuelu obviňuje z ich financovania a ochrany, vysvetľuje agentúra.

Rodriguezová sa postu dočasnej venezuelskej prezidentky ujala v januári po tom, ako Spojené štáty počas špeciálnej operácie zosadili exprezidenta Nicolása Madura a spolu s jeho manželkou ho previezli do New Yorku. Pred tamojším súdom sa obaja zodpovedajú z obvinení z „narkoterorizmu“, obchodovania s drogami a držania zbraní.

Americký prezident Donald Trump si spoluprácu s Rodríguezovou pochvaľuje. Od jej nástupu líderka otvorila rozsiahly venezuelský ropný priemysel zahraničným investíciám, prepustila úradníkov podozrivých z korupcie a prepustila aj desiatky politických väzňov, uvádza AFP.
