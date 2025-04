AFP: Rokovania Hamasu o návrhu prímeria sú takmer na konci

Gaza 17. apríla (TASR) - Dva zdroje agentúry AFP z militantného hnutia Hamas vo štvrtok oznámili, že diskusie o novom izraelskom návrhu na prímerie sa takmer skončili a odpoveď bude známa už čoskoro, informuje TASR na základe správ AFP.



„Tieto diskusie sú už takmer na konci a hnutie poskytne svoju odpoveď sprostredkovateľom, keď sa uzavrú. Očakáva sa, že rokovania sa skončia skoro, je možné, že to bude už dnes,“ povedal jeden zo zdrojov. Druhý zdroj toto vyjadrenie podľa AFP potvrdil.



Hamas vo štvrtok obvinil Izrael z toho, že sa snaží vyhladovať populáciu v Pásme Gazy. Reagoval tak na stredajšie vyhlásenie izraelského ministra obrany Jisraela Kaca, že jeho krajina bude naďalej brániť vstupu humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Pomoc sa zastavila už 2. marca a medzinárodné spoločenstvo opakovane upozorňuje na kritickú situáciu v palestínskej enkláve.



„Je to verejné priznanie k spáchaniu vojnového zločinu. Hlad používajú ako zbraň a odopierajú nevinným civilistom už siedmy týždeň po sebe základné potreby, ako sú potraviny, lieky, voda a palivo,“ uviedla palestínska militantná skupina vo vyhlásení.



Hnutie v pondelok potvrdilo, že dostalo od Tel Avivu návrh prímeria vo vojne v Pásme Gazy, ktorá trvá už 18 mesiacov. Podľa predstaviteľa obsahuje návrh na najmenej 45-dňové dočasné prímerie výmenou za prepustenie desiatich žijúcich izraelských rukojemníkov. Zahŕňa tiež prepustenie 1231 palestínskych väzňov z izraelských väzníc a vstup humanitárnej pomoci do Pásma Gazy.



Návrh požaduje „trvalé ukončenie vojny“ pod podmienkou, že sa palestínske frakcie v Pásme Gazy vrátane Hamasu odzbroja, povedal predstaviteľ hnutia. Hamas už skôr vyhlásil, že o odzbrojení diskutovať nebude.