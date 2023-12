AFP:Rokovania o prímerí v Pásme Gazy pokračujú napriek obnoveniu bojov

Dauha 1. decembra (TASR) - Rokovania medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas o obnovení prímeria v Pásme Gazy pokračujú aj napriek obnoveniu bojov. S odvolaním sa na nemenovaný zdroj oboznámený s rokovaniami to uviedla agentúra AFP, informuje TASR.



"Stále pokračujú rokovania s katarskými a egyptskými sprostredkovateľmi napriek obnoveniu izraelských vzdušných útokov na Gazu," uviedol zdroj, ktorý si pre citlivosť rokovaní želal zostať v anonymite.



Podľa AFP sa počas noci intenzívne diskutovalo o predlžení prímeria. To však napokon vypršalo v piatok o 07.00 h miestneho času (06.00 h SEČ). Krátko na to Izrael oznámil, že obnovil bojové operácie v Pásme Gazy, a Hamas obvinil z porušenia prímeria.



Podľa izraelského premiéra Benjamina Netanjahua Hamas porušil prímerie, keď nesúhlasil s prepustením ďalších rukojemníkov a neprepustil všetky unesené ženy tak, ako to bolo dohodnuté, a v piatok ráno zaútočil na Izrael raketami.



Prestávka v bojoch sa začala pred týždňom 24. novembra. Najprv trvala štyri dni a potom ju predĺžili o niekoľko dní za pomoci vyjednávačov Kataru a Egypta. Počas týždňového prímeria Hamas a ďalšie militantné skupiny v Pásme Gazy prepustili vyše 100 rukojemníkov, väčšinou Izraelčanov, a výmenou za to Izrael prepustil zo svojich väzníc 240 Palestínčanov. V Pásme Gazy je však ešte stále približne 140 rukojemníkov.