AFP: Rokovania Ukrajiny a USA o nerastoch boli bezproblémové

Kyjev 15. apríla (TASR) - Piatkové technické rokovania medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou o dohode, ktorá by USA zaručila prístup k ukrajinským nerastným zdrojom, prebehli bez problémov a v konštruktívnej atmosfére. Pre agentúru AFP to v pondelok uviedol nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ, informuje TASR.



Ukrajina a USA plánovali vo februári podpísať dohodu o strategických surovinách, zmarila ju však roztržka medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome.



Trump chce dohodu, ktorá by Washingtonu poskytla licenčné poplatky zo ziskov z ukrajinskej ťažby surovín a vzácnych nerastov ako kompenzáciu za vojenskú a finančnú pomoc, ktorú Ukrajine v boji proti ruskej invázii poslal jeho predchodca Joe Biden. Ukrajina zase požaduje zahrnutie silných bezpečnostných záruk, ktoré by pôsobili ako odstrašujúci prostriedok voči ďalším ruským útokom.



„Stretnutie bolo normálne, bez problémov, všetci hovoria, že hovorili konštruktívne,“ uviedol zdroj oboznámený s rokovaniami vo Washingtone. Ako dodal, bližšie informácie poskytnúť nemôže, pretože Ukrajina prisľúbila udržať ich v tajnosti. Rozhovory ale podľa neho boli na technickej úrovni a zamerané najmä na „právne otázky“, ktoré sa týkajú znenia dohody a otázok, ktoré jej podmienky by boli vhodnejšie.



Tvrdenia tohto predstaviteľa sa však líšia od informácií agentúry Reuters, ktorej zdroj minulý piatok povedal, že na americko-ukrajinskom stretnutí bola nevraživá atmosféra. Vyhliadky na dosiahnutie prelomu preto zdroj Reuters označil za mizivé.



Napätie podľa neho vyplynulo z najnovšieho „maximalistického“ návrhu Trumpovej administratívy, ktorý je rozsiahlejší ako pôvodná verzia. V návrhu sa totiž údajne vyskytuje jedna nečakaná požiadavka - aby americká vláda prevzala kontrolu nad plynovodom ruského energetického giganta Gazprom na Ukrajine.



Podpredsedníčka ukrajinskej vlády Oľha Stefanišynová v pondelok označila za pozitívny signál, že sa konzultácie s americkou stranou vôbec konajú. „Dosiahli sa už niektoré dohody,“ uviedla. Stefanišynová očakáva, že rozhovory budú naďalej pokračovať.