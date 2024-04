AFP: Rozhovory Erdogana s Bidenom v Bielom dome odložili

Istanbul 26. apríla (TASR) - Stretnutie tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana s americkým prezidentom Joeom Bidenom v Bielom dome, plánovné na 9. mája, odložili. Povedal to v piatok turecký predstaviteľ pre agentúru AFP, informuje TASR.



Ak by sa schôdzka konala, boli by to prvé rozhovory Erdogana a Bidena v Bielom dome. Naposledy sa stretli počas summitu NATO v Litve v júli minulého roka.



Nemenovaný turecký predstaviteľ podľa AFP povedal, že návštevu Erdogana v USA odložili z dôvodu zmeny v programe tureckého lídra. O novom termíne rozhodnú po konzultácii medzi oboma stranami, dodal zdroj.



Erdoganovu plánovanú návštevu jeho kancelária nikdy oficiálne neoznámila, turecký predstaviteľ však pre AFP v marci uviedol, že sa uskutoční 9. mája.



Spojené štáty a Turecko sú spojenci v rámci NATO a usilujú sa zlepšiť vzťahy narušené viacerými spormi. Jedným z nich bolo odkladanie súhlasu Ankary so vstupom Švédska do Severoatlantickej aliancie.