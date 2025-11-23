< sekcia Zahraničie
AFP: Rubio priletel do Ženevy, bude rokovať o pláne pre Ukrajinu
Autor TASR
Ženeva 23. novembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v nedeľu priletel do Ženevy, kde sa uskutočnia rokovania medzi lídrami Británie, Francúzska a Nemecka so zástupcami USA a Ukrajiny o americkom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Novinári AFP tvrdia, že lietadlo, na palube ktorého bol šéf americkej diplomacie, pristálo na letisku v švajčiarskom meste okolo 9.30 h. AFP neuviedla, či s Rubiom priletel aj osobitný vyslanec prezidenta USA Steve Witkoff, ktorý sa mal podľa správ médií taktiež zúčastniť na stretnutí.
Tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustem Umerov v sobotu oznámil, že v nadchádzajúcich dňoch sa budú v Ženeve konať rokovania ukrajinských a amerických predstaviteľov spoločne s partnermi Ukrajiny o americkom mierovom pláne. Médiá následne informovali, že stretnutie zástupcov Ukrajiny a európskych štátov sa uskutoční už v nedeľu a do Švajčiarska priletia aj Rubio a Witkoff, ktorí sa podieľali na tvorbe mierového plánu. Do Ženevy v sobotu pricestoval aj tajomník amerického ministerstva obrany pre pozemné sily Daniel Driscoll.
Spojené štáty vo štvrtok predstavili Ukrajine mierový plán podporovaný prezidentom USA Donaldom Trumpom. V piatok Trump vyhlásil, že „vhodným“ termínom na to, aby sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj k dohode vyjadril, je 27. november, keď USA oslavujú Deň vďakyvzdania.
Plán od Ukrajiny napríklad vyžaduje, aby Rusku odstúpila celý Donbas a zaviazala sa, že nikdy nevstúpi do NATO; Kyjev sa má tiež zaviazať, že ukrajinská armáda bude mať maximálne 600.000 vojakov. Spojené štáty a ich európskych spojenci majú za to Ukrajine poskytnúť bezpečnostné záruky.
