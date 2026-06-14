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AFP: Rusi sa usilujú dobyť Kosťantynivku, Ukrajina zintenzívnila údery
Ruské sily vtrhli do Kosťantynivka v Doneckej oblasti minulý rok a podľa analytikov sú v súčasnosti prítomné v južných, východných a západných častiach tohto mesta.
Autor TASR
Kyjev/Moskva 14. júna (TASR) - Postup ruských jednotiek na frontovej línii sa spomaľuje a v súčasnosti svoje úsilie sústredia na dobytie mesta Kosťantynivka na východe Ukrajiny, v ktorom kedysi žilo 78.000 ľudí, no dnes je z veľkej časti zničené. Ukrajina medzičasom podľa analytikov zintenzívnila útoky dlhého dosahu na Rusko a jeho zásobovacie línie na okupovaných územiach. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ruské sily vtrhli do Kosťantynivka v Doneckej oblasti minulý rok a podľa analytikov sú v súčasnosti prítomné v južných, východných a západných častiach tohto mesta. Okrem toho Rusko podniká infiltračné operácie v severnej časti mesta.
Podľa nezávislého ukrajinského analytického projektu DeepState, ktorý mapuje dianie na bojisku, môžu viesť spomínané infiltračné operácie k tomu, že Rusko v podstate „prevezme“ kontrolu nad týmto mestom.
„Nepriateľ si buduje prevahu v sektore Kosťantynivka a posilňuje ju neustálymi leteckými útokmi,“ tvrdí DeepState. Ukrajina podľa neho „nemá dostatok ľudí na to, aby odolala tomuto tlaku“.
O tom, že ukrajinské sily brániace toto mesto pred ruskými útokmi sú pod čoraz väčším tlakom informoval vo štvrtok aj veliteľ jedného z ukrajinských dronových práporov Serhij Jaryj. Ten v rozhovore pre ukrajinský portál Hromadske povedal, že ruská armáda sa snaží ovládnuť dve hlavné zásobovacie trasy smerujúce do mesta, v dôsledku čoho je logistika pod mimoriadnym tlakom a výrazne sťažené sú evakuácie, zásobovanie a presun pechoty do Kosťantynivky.
AFP konštatuje, že Kosťantynivka je pre ruské jednotky jednou z mála prekážok na ceste k dobytí miest Kramatorsk a Sloviansk - posledných väčších miest v Doneckej oblasti, ktoré sú naďalej pod ukrajinskou kontrolou.
Analytici poukázali aj na skutočnosť, že Ukrajina v uplynulom období zintenzívnila útoky dlhého dosahu na Rusko a jeho zásobovacie línie na územiach, ktoré okupuje.
Od roku 2023 ukrajinské jednotky podnikajú systematický údery na ruské ropné rafinérie, exportné terminály a ropné tankery v snahe oslabiť príjmy Moskvy, ktoré využíva na financovanie vojny.
Táto kampaň útokov sa v uplynulých mesiacoch výrazne zintenzívnila, informuje AFP. Ukrajina v piatok podnikla útok na dve ropné rafinérie v ruskom Tatarstane, ktorý sa nachádza viac než 1000 kilometrov od frontovej línie. Noc predtým zasiahli ukrajinské sily vojenský závod vzdialený stovky kilometrov východne od Moskvy, pričom pri tomto údere Ukrajina použila svoju raketu Flamingo, ktorú podľa AFP používa len zriedkakedy. Terčom ukrajinských útokov bol tento mesiac dvakrát aj Petrohrad.
Ruský prezident Vladimir Putin v piatok povedal, že cieľom zintenzívňujúcich sa ukrajinských útokov dronmi je „šíriť zmätok“ a poškodiť hospodárstvo Ruska. „Nepodarí sa im to,“ vyhlásil šéf Kremľa.
Medzi terčmi ukrajinských útokov boli v uplynulých týždňoch aj trasy spájajúce Ruskom okupované oblasti na východe Ukrajiny s anektovaným Krymským polostrovom.
Tento mesiac ukrajinská armáda cielila na najmenej päť mostov v blízkosti Krymu, čo prinútilo Ruskom dosadených predstaviteľov vytvoriť nové trasy.
Ukrajina zintenzívnila útoky na cesty v okupovaných oblastiach, ako napríklad na cestu R-280, ktorá spácha Rusko s Krymom, v snahe narušiť logistiku ruských jednotiek. Tým sa Krymský most stáva jedným z mála zásobovacích spojení polostrova s Ruskom. Ukrajina na tento most zaútočila už niekoľkokrát.
„Pokračujúce ukrajinské útoky na ruské pozemné komunikačné a zásobovanie trasy pravdepodobne spôsobia reťazové reakcie následkov na bojisku a môžu skomplikovať ruské prípravy na útočné operácie,“ uviedol v správe zverejnenej vo štvrtok americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW).
Útoky v uplynulom období zintenzívnilo aj Rusko, ktoré vypúšťa na Ukrajinu rekordné množstvo rakiet a dronov, pripomína AFP.
Ruské sily vtrhli do Kosťantynivka v Doneckej oblasti minulý rok a podľa analytikov sú v súčasnosti prítomné v južných, východných a západných častiach tohto mesta. Okrem toho Rusko podniká infiltračné operácie v severnej časti mesta.
Podľa nezávislého ukrajinského analytického projektu DeepState, ktorý mapuje dianie na bojisku, môžu viesť spomínané infiltračné operácie k tomu, že Rusko v podstate „prevezme“ kontrolu nad týmto mestom.
„Nepriateľ si buduje prevahu v sektore Kosťantynivka a posilňuje ju neustálymi leteckými útokmi,“ tvrdí DeepState. Ukrajina podľa neho „nemá dostatok ľudí na to, aby odolala tomuto tlaku“.
O tom, že ukrajinské sily brániace toto mesto pred ruskými útokmi sú pod čoraz väčším tlakom informoval vo štvrtok aj veliteľ jedného z ukrajinských dronových práporov Serhij Jaryj. Ten v rozhovore pre ukrajinský portál Hromadske povedal, že ruská armáda sa snaží ovládnuť dve hlavné zásobovacie trasy smerujúce do mesta, v dôsledku čoho je logistika pod mimoriadnym tlakom a výrazne sťažené sú evakuácie, zásobovanie a presun pechoty do Kosťantynivky.
AFP konštatuje, že Kosťantynivka je pre ruské jednotky jednou z mála prekážok na ceste k dobytí miest Kramatorsk a Sloviansk - posledných väčších miest v Doneckej oblasti, ktoré sú naďalej pod ukrajinskou kontrolou.
Analytici poukázali aj na skutočnosť, že Ukrajina v uplynulom období zintenzívnila útoky dlhého dosahu na Rusko a jeho zásobovacie línie na územiach, ktoré okupuje.
Od roku 2023 ukrajinské jednotky podnikajú systematický údery na ruské ropné rafinérie, exportné terminály a ropné tankery v snahe oslabiť príjmy Moskvy, ktoré využíva na financovanie vojny.
Táto kampaň útokov sa v uplynulých mesiacoch výrazne zintenzívnila, informuje AFP. Ukrajina v piatok podnikla útok na dve ropné rafinérie v ruskom Tatarstane, ktorý sa nachádza viac než 1000 kilometrov od frontovej línie. Noc predtým zasiahli ukrajinské sily vojenský závod vzdialený stovky kilometrov východne od Moskvy, pričom pri tomto údere Ukrajina použila svoju raketu Flamingo, ktorú podľa AFP používa len zriedkakedy. Terčom ukrajinských útokov bol tento mesiac dvakrát aj Petrohrad.
Ruský prezident Vladimir Putin v piatok povedal, že cieľom zintenzívňujúcich sa ukrajinských útokov dronmi je „šíriť zmätok“ a poškodiť hospodárstvo Ruska. „Nepodarí sa im to,“ vyhlásil šéf Kremľa.
Medzi terčmi ukrajinských útokov boli v uplynulých týždňoch aj trasy spájajúce Ruskom okupované oblasti na východe Ukrajiny s anektovaným Krymským polostrovom.
Tento mesiac ukrajinská armáda cielila na najmenej päť mostov v blízkosti Krymu, čo prinútilo Ruskom dosadených predstaviteľov vytvoriť nové trasy.
Ukrajina zintenzívnila útoky na cesty v okupovaných oblastiach, ako napríklad na cestu R-280, ktorá spácha Rusko s Krymom, v snahe narušiť logistiku ruských jednotiek. Tým sa Krymský most stáva jedným z mála zásobovacích spojení polostrova s Ruskom. Ukrajina na tento most zaútočila už niekoľkokrát.
„Pokračujúce ukrajinské útoky na ruské pozemné komunikačné a zásobovanie trasy pravdepodobne spôsobia reťazové reakcie následkov na bojisku a môžu skomplikovať ruské prípravy na útočné operácie,“ uviedol v správe zverejnenej vo štvrtok americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW).
Útoky v uplynulom období zintenzívnilo aj Rusko, ktoré vypúšťa na Ukrajinu rekordné množstvo rakiet a dronov, pripomína AFP.