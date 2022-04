AFP: Rusko a India podľa Lavrova nájdu spôsob, ako obísť sankcie

Naí Dillí 1. apríla (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v piatok povedal, že Moskva a Naí Dillí nájdu cestu, ako obísť podľa jeho slov "nezákonné" sankcie Západu a pokračovať v obchode. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Finančné sankcie Západu údajne Indii sťažujú platiť za dodávky z Ruska vrátane dovozu zbraní, ropy, neopracovaných diamantov a hnojív. Lavrov však podľa AFP vyjadril presvedčenie, že tieto dve krajiny nájdu riešenie.



India nepodporila viacero rezolúcií OSN, ktoré boli namierené proti Rusku, a požaduje len ukončenie násilia, píše AFP. Táto krajina takisto zvyšuje objem nákupu ropy z Ruska, ktoré je zároveň jej najväčším dodávateľom zbraní.



Západné krajiny by podľa Lavrova v týchto dňoch chceli akúkoľvek zmysluplnú medzinárodnú otázku zredukovať na krízu na Ukrajine. Rusko podľa Lavrova oceňuje, že India k situácii na Ukrajine pristupuje celostne, nie jednostranne.



"Priateľstvo je kľúčové slovo na opísanie histórie našich vzťahov a naše vzťahy boli veľmi udržateľné počas mnohých náročných období v minulosti," povedal Lavrov po anglicky počas návštevy Naí Dillí.



Indický minister zahraničných vecí Subrahmanjam Džajšankar v piatok upozornil na dôležitosť ukončenia prejavov násilia. Odsúdeniu ruskej invázie na Ukrajinu sa však vyhol, píše AP.



"Rozdiely a nezhody by mali byť vyriešené prostredníctvom dialógu a diplomacie a s rešpektovaním medzinárodného práva, Charty OSN, zvrchovanosti a územnej celistvosti krajín," povedal. Indické ministerstvo zahraničných vecí podľa AP uviedlo, že Lavrov sa stretol aj s indickým premiérom Naréndrom Módím, ktorého oboznámil so situáciou na Ukrajine vrátane mierových rokovaní.