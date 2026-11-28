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AFP: Rusko a Ukrajina zintenzívnili útoky na mosty
Rusko sa od začiatku invázie vo februári 2022 zameriava na strategickú infraštruktúru na Ukrajine, pričom narúša zásobovacie trasy a civilnú dopravu.
Autor TASR
Kyjev/Moskva 28. novembra (TASR) - Ruské útoky na ukrajinské mosty dosiahli v októbri a novembri rekordnú úroveň. Útoky na mosty výrazne zintenzívnila aj Ukrajina. Vyplýva to z analýzy agentúry AFP, ktorú spracovala na základe údajov organizácie Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) monitorujúcej ozbrojené konflikty, píše TASR.
Mosty v ukrajinskej metropole Kyjev boli v októbri a novembri hlavnými cieľmi ruských úderov. Rusko sa od začiatku invázie vo februári 2022 zameriava na strategickú infraštruktúru na Ukrajine, pričom narúša zásobovacie trasy a civilnú dopravu.
Ukrajina medzitým zintenzívnila útoky na podobné ciele na frontových líniách, v Ruskom okupovaných častiach Ukrajiny, ako aj v samotnom Rusku.
AFP analyzovala údaje ACLED o každodenných útokoch do 20. novembra, ktoré pochádzajú okrem iného z medializovaných správ. Agentúra poznamenala, že tieto údaje nie sú úplné, poskytujú však prehľad o vývoji situácie od začiatku ruskej invázie.
V tomto roku Rusko podniklo približne 40 útokov dronmi na mosty v Kyjeve. K vyše polovici z nich pritom došlo v uplynulých dvoch mesiacoch. Kyjev bol podľa AFP na začiatku vojny takýmto útokom z veľkej časti ušetrený. V októbri 2022 došlo k útoku na most medzi dvoma kyjevskými parkmi. ACLED v rokoch 2023 - 2025 nezaznamenala žiadne útoky na mosty v ukrajinskej metropole.
Len v tomto roku však v období od 16. do 20. novembra Rusko zasiahlo tri mosty vedúce cez rieku Dnepro. Ukrajinské orgány na nich odvtedy nainštalovali ďalšie ochranné siete proti dronom.
Ukrajina tento rok uskutočnila takmer 60 útokov alebo sabotážnych operácií na mostoch na okupovaných územiach alebo anektovanom Krymskom polostrove, čo je 12-krát viac ako v rokoch 2024 a 2025.
V novembri sa ukrajinské útoky zamerali na Krymský (Kerčský) most, ktorý spája okupovaný Krymský polostrov s Ruskom.
Podľa údajov ACLED bol železničný a cestný most už predtým najmenej päťkrát poškodený pri útokoch pripisovaným ukrajinským jednotkám.
Najintenzívnejšie obdobie ukrajinských útokov nastalo v júni a júli a zasiahlo Krym, Doneckú, Luhanskú, Záporožskú a Chersonskú oblasť, informuje AFP.
Ukrajina spustila sériu intenzívnych útokov na mosty v auguste a septembri 2022, pričom sa snažila zastaviť postup ruských vojsk. Tieto útoky však uskutočňovala pomocou bômb či výbušných zariadení, nie dronmi.
Od leta 2026 Ukrajina zaútočila na mosty aj na území Ruska, a to najmenej 12-krát. Rovnaký počet úderov na mosty v Rusku zaznamenali za celý rok 2025. Zasiahla tak mosty v Belgorodskej, Brianskej, Kurskej, Rostovskej oblasti a v Krasnodarskom kraji. Okrem týchto pohraničných oblastí sa ukrajinské jednotky zamerali na most v západnej časti Petrohradu.
V novembri 2023 ukrajinské bezpečnostné služby zaútočili na ciele hlboko na území Ruska. Odpálili výbušné zariadenia na strategickom železničnom moste a nákladnom vlaku prevážajúcom palivo na Sibíri - viac než 5000 kilometrov od Kyjeva. Rusko po tomto útoku zadržalo podozrivého muža z Bieloruska, pripomína AFP.
Mosty v ukrajinskej metropole Kyjev boli v októbri a novembri hlavnými cieľmi ruských úderov. Rusko sa od začiatku invázie vo februári 2022 zameriava na strategickú infraštruktúru na Ukrajine, pričom narúša zásobovacie trasy a civilnú dopravu.
Ukrajina medzitým zintenzívnila útoky na podobné ciele na frontových líniách, v Ruskom okupovaných častiach Ukrajiny, ako aj v samotnom Rusku.
AFP analyzovala údaje ACLED o každodenných útokoch do 20. novembra, ktoré pochádzajú okrem iného z medializovaných správ. Agentúra poznamenala, že tieto údaje nie sú úplné, poskytujú však prehľad o vývoji situácie od začiatku ruskej invázie.
V tomto roku Rusko podniklo približne 40 útokov dronmi na mosty v Kyjeve. K vyše polovici z nich pritom došlo v uplynulých dvoch mesiacoch. Kyjev bol podľa AFP na začiatku vojny takýmto útokom z veľkej časti ušetrený. V októbri 2022 došlo k útoku na most medzi dvoma kyjevskými parkmi. ACLED v rokoch 2023 - 2025 nezaznamenala žiadne útoky na mosty v ukrajinskej metropole.
Len v tomto roku však v období od 16. do 20. novembra Rusko zasiahlo tri mosty vedúce cez rieku Dnepro. Ukrajinské orgány na nich odvtedy nainštalovali ďalšie ochranné siete proti dronom.
Ukrajina tento rok uskutočnila takmer 60 útokov alebo sabotážnych operácií na mostoch na okupovaných územiach alebo anektovanom Krymskom polostrove, čo je 12-krát viac ako v rokoch 2024 a 2025.
V novembri sa ukrajinské útoky zamerali na Krymský (Kerčský) most, ktorý spája okupovaný Krymský polostrov s Ruskom.
Podľa údajov ACLED bol železničný a cestný most už predtým najmenej päťkrát poškodený pri útokoch pripisovaným ukrajinským jednotkám.
Najintenzívnejšie obdobie ukrajinských útokov nastalo v júni a júli a zasiahlo Krym, Doneckú, Luhanskú, Záporožskú a Chersonskú oblasť, informuje AFP.
Ukrajina spustila sériu intenzívnych útokov na mosty v auguste a septembri 2022, pričom sa snažila zastaviť postup ruských vojsk. Tieto útoky však uskutočňovala pomocou bômb či výbušných zariadení, nie dronmi.
Od leta 2026 Ukrajina zaútočila na mosty aj na území Ruska, a to najmenej 12-krát. Rovnaký počet úderov na mosty v Rusku zaznamenali za celý rok 2025. Zasiahla tak mosty v Belgorodskej, Brianskej, Kurskej, Rostovskej oblasti a v Krasnodarskom kraji. Okrem týchto pohraničných oblastí sa ukrajinské jednotky zamerali na most v západnej časti Petrohradu.
V novembri 2023 ukrajinské bezpečnostné služby zaútočili na ciele hlboko na území Ruska. Odpálili výbušné zariadenia na strategickom železničnom moste a nákladnom vlaku prevážajúcom palivo na Sibíri - viac než 5000 kilometrov od Kyjeva. Rusko po tomto útoku zadržalo podozrivého muža z Bieloruska, pripomína AFP.