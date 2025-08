Analýza: Rusko na Ukrajine aj v júli zrýchlilo svoj postup

Kyjev 1. augusta (TASR) — Postup ruských vojsk na Ukrajine sa v júli zrýchlil už štvrtý mesiac po sebe. Vyplýva to z dát Inštitútu pre výskum vojny (ISW), ktoré analyzovala agentúra AFP, informuje TASR.



Od 1. júla ruská armáda zabrala 713 kilometrov štvorcových ukrajinského územia. Silám Kyjeva sa zas podarilo dobyť späť 79 kilometrov štvorcových. Takmer tri štvrtiny Ruskom dobytého územia sa nachádza v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Moskva v súčasnosti kontroluje asi 78 percent tohto regiónu, pričom pred rokom to bolo 62 percent.



Rusko tak zaznamenalo čistý prírastok 634 kilometrov štvorcových územia, čo je najviac od novembra minulého roka. V júni sa Rusom podarilo dobyť 588, v máji 507, v apríli 379 a v marci 240 kilometrov štvorcových ukrajinského územia.



Napriek rýchlejšiemu postupu ruské sily stále nedobyli kľúčové mesto Pokrovsk na Donbase, o čo sa usilujú už niekoľko mesiacov. Vo štvrtok však oznámili dobytie mesta Časiv Jar ležiaceho severovýchodne od Pokrovska, ktoré je strategickým bodom ukrajinských síl na Donbase. Ukrajinská armáda tieto tvrdenia ihneď poprela.



Dobytie Časiv Jaru by podľa AFP Rusku otvorilo cestu na Kramatorsk a Slovjansk, ktoré sú dôležitými logistickými základňami ukrajinskej armády a žije tam množstvo civilistov.



Rusko tiež zaznamenalo menšie územné zisky v Charkovskej, Dnipropetrovskej a Záporožskej oblasti. Ofenzívu podniklo aj v severoukrajinskej Sumskej oblasti. Postup v tomto regióne sa však ukrajinským silám v júli podarilo významne spomaliť.