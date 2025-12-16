Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Samovražedný útok v Nigérii si vyžiadal päť mŕtvych vojakov

Samovražedné bombové útoky boli kedysi jednou z hlavných taktík skupiny Boko Haram.

Autor TASR
Abuja 16. decembra (TASR) - Samovražedný bombový útok na severovýchode Nigérie si vyžiadal najmenej päť mŕtvych vojakov, uviedli v pondelok večer a v utorok ráno bezpečnostné a obranné zdroje, na ktoré sa odvolala agentúra AFP. Armáda potvrdila, že k útoku došlo, obete na životoch však poprela. Informuje o tom TASR.

Útok sa podľa informácií niekoľkých zdrojov odohral ešte v nedeľu a jeho cieľom sa stalo vojenské stanovište neďaleko odľahlého mesta Pulka v štáte Borno neďaleko hranice s Kamerunom.

„Napočítal som päť tiel ležiacich v krvi za mojim domom,“ povedal člen komunitnej milície podporovanej vládou, ktorý pomáhal s prevozom obetí do nemocnice. Dodal, že nemocničný personál po niekoľkých hodinách potvrdil, že všetkých päť osôb zomrelo. Útočník podľa neho zrejme patril k džihádistickej skupine Boko Haram.

Miestny poľovník citovaný AFP podľa vlastných slov videl, že útočník pristúpil k vojakom a odpálil výbušné zariadenie, ktoré mal pripevnené na tele.

Útok potvrdili aj ozbrojené sily. Ich hovorca na severovýchode Nigérie, podplukovník Sani Uba však úmrtia v radoch vojakov poprel.

„Naši statoční vojaci zastrelili útočníka, keď sa pokúsil vykonať bombový útok na ich vlastnej pozícii. Bohužiaľ, naši statoční vojaci utrpeli rôzne zranenia a momentálne sú v lekárskej starostlivosti,“ uviedol Uba.

Samovražedné bombové útoky boli kedysi jednou z hlavných taktík skupiny Boko Haram. V posledných rokoch sa ale stali menej častými, keďže sa armáda dosiahla úspechy v boji proti džihádistom.
.

