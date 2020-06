Saudská Arábia zrejme po prvý raz zruší púť do Mekky

Rijád 16. júna (TASR) - Saudská Arábia pravdepodobne po prvý raz vo svojej modernej histórii obmedzí alebo úplne zruší moslimskú púť hadždž, a to z dôvodu koronavírusovej pandémie. Tvrdia to pozorovatelia, ktorých v utorok citovala tlačová agentúra AFP.



Moslimské krajiny vyvíjajú na Rijád tlak, aby čím skôr oznámil dlhodobo odkladané rozhodnutie o konaní každoročného podujatia, ktoré je tento rok zatiaľ naplánované na záver júla.



Púť hadždž, ktorá vlani prilákala do Mekky približne 2,5 milióna pútnikov, je tento rok čoraz nepravdepodobnejšia vo svojom plnom rozsahu, keďže úrady koncom marca odporučili moslimom, aby vzhľadom na rýchlo sa šíriacu epidémiu ochorenia COVID-19 odložili prípravy.



Indonézia, najľudnatejšia moslimská krajina sveta, už oficiálne oznámila, že jej veriaci sa tento rok na púti do Mekky nezúčastnia. Rovnaký postoj zaujali aj Malajzia, Senegal a Singapur.



Mnohé ďalšie krajiny s moslimským obyvateľstvom - od Egypta a Maroka po Turecko, Libanon a Bulharsko - oznámili, že stále čakajú na rozhodnutie Rijádu.



V krajinách ako Francúzsko poprední predstavitelia islamskej viery vyzvali moslimov, aby vzhľadom na pretrvávajúce zdravotné riziká odložili púť do Mekky na budúci rok.



Púť hadždž, ktorú musí absolvovať aspoň raz za život každý fyzicky zdatný moslim, predstavuje závažný potenciálny zdroj nákazy, keďže sa v rámci nej stretávajú milióny pútnikov na preplnených náboženských miestach.



Zrušenie púte by bolo prvým od založenia saudskoarabského kráľovstva v roku 1932. Saudská Arábia pritom dokázala zorganizovať toto masové podujatie i počas prepuknutia epidemických ochorení ebola a MERS.



Negatívne rozhodnutie Rijádu by podľa AFP zrejme sklamalo milióny moslimských pútnikov z celého sveta, ktorí zvyčajne do tejto cesty investujú celoživotné úspory a podstupujú dlhé čakanie, kým im je púť do Mekky umožnená.