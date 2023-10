AFP: Spojené štáty obnovia deportačné lety do Venezuely

Washington 6. októbra (TASR) - Spojené štáty obnovia priame deportačné lety do Venezuely, uviedol vo štvrtok nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu. K obnoveniu letov prichádza v čase, keď je americký prezident Joe Biden vystavený tlaku na zastavenie ilegálnej migrácie do USA, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



V dôsledku nestability vo Venezuele tam Spojené štáty neposielali migrantov celé roky.



Vysokopostavený predstaviteľ Bidenovej administratívy uviedol, že k obnoveniu deportačných letov prichádza na základe rozhodnutia Venezuely prijímať späť svojich občanov. Týka sa to Venezuelčanov, ktorí od 31. júla nelegálnym spôsobom vstúpili na územie Spojených štátov. Prvý takýto let by mal podľa nemenovaného predstaviteľa z USA odletieť v nasledujúcich dňoch.



Americké hranice s Mexikom prekročilo len v septembri 50.000 Venezuelčanov, uvádza spravodajská televízia CBS News.



Americká vláda pritom ešte v septembri oznámila, že na istý čas umožní zostať a legálne pracovať Venezuelčanom, ktorí prišli do USA do 31. júla. Vzťahuje sa to na asi 472.000 Venezuelčanov a Washington svoje rozhodnutie odôvodnil bezpečnostnou situáciu v tejto juhoamerickej krajine.



Medzi Spojenými štátmi a Venezuelou dlhodobo panuje napätie. Washington neuznal výsledky tamojších prezidentských volieb v roku 2018, v ktorých vyhral súčasný prezident Nicolás Maduro. Voľby boli vo svete kritizované pre množstvo nezrovnalostí.



Spojené štáty označili Madura za nelegitímneho prezidenta a namiesto neho uznali lídra venezuelskej opozície Juana Guaidóa a na Venezuelu uvalili sankcie. Guaidó však nedokázal v krajine získať moc a opozícia ho vlani odstránila z funkcie.



Vlani však Bidenova administratíva schválila vo Venezuele ropný projekt a vyjadrila ochotu zmierniť sankcie. To podľa AFP naznačuje isté oteplenie vzťahov.



K obnoveniu deportačných letov do Venezuely prichádza v rovnakom čase, ako Bidenova administratíva oznámila plán na výstavbu ďalšieho úseku bariéry na hraniciach s Mexikom.