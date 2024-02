AFP: Sprejovanie Dávidových hviezd v Paríži bolo operáciou ruskej FSB

Paríž 23. februára (TASR) - Dávidove hviezdy, ktoré sa vlani na jeseň objavovali nastriekané na múroch budov v Paríži a v priľahlej metropolitnej oblasti Ile-de-France, boli súčasťou operácie organizovanej ruskou tajnou službou FSB.



Pre agentúru AFP to v piatok uviedol zdroj z vyšetrovacích orgánov, čím potvrdil nedávny článok francúzskeho denníka Le Monde.



Desiatky Dávidových hviezd nastriekaných cez šablónu modrou farbou sa na múroch budov a na plotoch v Paríži a okolí objavili vlani v októbri - v čase vojny medzi Izraelom a radikálny palestínskym hnutím Hamas, ktorý je dôsledkom vpádu palestínskych teroristických kománd do miest, dedín a kibucov na juhu Izraela.



Francúzska prokuratúra vlani v novembri informovala, že počas prvých niekoľko týždňov vojny bolo v hlavnom meste a okolitých predmestiach nájdených 60 takýchto hviezd.



Tieto grafity sa neobjavili len na budovách spojených so židovskými obcami alebo ľuďmi hlásiacimi sa k judaizmu, ale boli interpretované ako vyhrážky pre židov.



Aj politici na celoštátnej aj regionálnej úrovni túto kampaň odsúdili ako antisemitský čin.



V súvislosti s touto kauzou bol neskôr zadržaný moldavský pár - muž a žena, ktorých počas sprejovania v uliciach sprevádzala tretia osoba. Tá odfotografovala škody, ktoré svojím konaním spáchali na cudzom majetku. Identifikovaný bol aj údajný objednávateľ, proruský podnikateľ moldavského pôvodu.