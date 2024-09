AFP: Srbské oblasti v Kosove sa postupne vyprázdňujú

Priština 26. septembra (TASR) — Oblasti v Kosove s prevahou Srbov sa postupne vyprázdňujú. Pomalý, avšak stabilný exodus srbského obyvateľstva súvisí s pokračujúcimi zásahmi kosovskej vlády voči miestnym srbským inštitúciám. Z Kosova odchádzajú najmä mladí ľudia, ktorí si hľadajú prácu a usídľujú sa v Srbsku. TASR o tom informuje podľa reportáže agentúry AFP.



"Srbi sa z Kosova vytrácajú,“ uviedol pre AFP Momčilo Trajkovič, predseda Srbského národného fóra, ktoré pôsobí v Gračanici v strednom Kosove. "Dvadsať percent študentov, ktorí skončili základnú školu, odišlo študovať na strednú školu Srbska. Ich rodičia odchádzajú s nimi," uviedol Trajkovič, ktorý upozornil na to, že o tejto veci "bohužiaľ nikto nevedie záznamy".



Nedostatok štatistických údajov potvrdil aj jediný etnický Srb v kosovskej vláde Nenad Rašič. "Školy na príkaz Belehradu zatajujú počty žiakov a klamú, že ich počet sa zvyšuje. My však vieme, že v skutočnosti drasticky klesajú," povedal.



Kosovo, kde žijú prevažne Albánci, vyhlásilo jednostranne nezávislosť od Srbska vo februári 2008. Hoci Kosovo uznáva viac ako 100 krajín, Srbsko ho naďalej považuje za súčasť svojho územia a kosovskú vládu obviňuje z porušovania práv srbskej menšiny.



Kosovskí Srbi preto od roku 2008 bojkotovali každé sčítanie obyvateľstva a srbská vláda, ktorá má pravdepodobne najpresnejšie demografické údaje, o tejto veci mlčí. Mimovládna nezisková organizácia International Crisis Group (ICG ) v správe zverejnenej v januári odhadla, že v uplynulom roku z Kosova odišlo desať percent Srbov a ich celkový počet klesol pod 100.000.



Mileva Živkovičová, 68-ročná dôchodkyňa z Mitrovice, pre AFP uviedla, že Srbi, ktorí si to mohli dovoliť, už dávno odišli vrátane jej syna, ktorý sa usadil v Srbsku. "Tí, ktorí nemajú peniaze ako ja, musia zostať tu," dodala.



Rastúci trend imigrácie Srbov urýchlila likvidácia paralelného systému sociálnych služieb a úradov, ktoré vláda v Prištine dlhodobo tolerovala. Vláda premiéra Albina Kurtiho však tento rok zaviedla viacero opatrení, ktoré tento systém narušili.



Vláda fakticky zakázala používanie srbského dinára, následkom čoho zatvorili banky a pošty, ktoré vyplácali dôchodky srbským dôchodcom. Srbskí vodiči taktiež nemôžu jazdiť na autách so srbskými evidenčnými značkami a používať môžu iba vodičský preukaz vydaný v Kosove.



"Zodpovednosť za situáciu, v ktorej sa dnes Srbi nachádzajú, nesie Kurti," uviedol Trajkovič, ktorý však kritizuje aj srbského prezidenta. "Aleksandara Vučiča nemožno zbaviť zodpovednosti. Podviedol týchto ľudí, nepomohol im udržať si pozíciu v Kosove a zneužil ich na to, aby sa udržal pri moci."