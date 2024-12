AFP: Stretnutie USA s novým sýrskym vedením bolo údajne pozitívne

Damask 20. decembra (TASR) - Stretnutie amerických diplomatov s novým sýrskym vedením v piatok v Damasku bolo pozitívne. Pre agentúru AFP to pod podmienkou anonymity uviedol jeden zo sýrskych predstaviteľov, informuje TASR.



"A výsledky budú pozitívne, ak Boh dá," doplnil. Ide o prvú oficiálnu diplomatickú misiu USA v Damasku od vypuknutia občianskej vojny v Sýrii v roku 2011.



Po stretnutí s novým vedením plánovala americká delegácia tlačovú konferenciu. Tú však z bezpečnostných dôvodov zrušili, oznámil predstaviteľ Spojených štátov.



Americká armáda krátko na to informovala, že jej jednotky pri štvrtkovom útoku zabili vodcu Islamského štátu (IS) v Sýrii a ďalšieho člena tejto skupiny. Podľa informácií AFP nie je zrejmé, či zrušenie tlačovej konferencie súvisí s týmto incidentom.



Diplomati sa počas návštevy Sýrie stretávajú nielen so zástupcami islamistickej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), ktorá zvrhla prezidenta Bašára Asada, ale taktiež s aktivistami, občianskou spoločnosťou či členmi menšinových skupín.



Predstavitelia USA rokujú so Sýrčanmi o "ich vízii budúcnosti" krajiny a o prípadnej podpore týchto snáh zo strany Washingtonu, informovalo predtým americké ministerstvo zahraničných vecí.



Delegáciu tvoria Barbara Leafová, ktorá je najvyššou predstaviteľkou ministerstva zahraničných vecí pre Blízky východ, a dlhoročný diplomat Daniel Rubinstein, ktorý je zodpovedný za angažovanie sa USA v Sýrii. Spojené štáty naďalej pátrajú po Američanoch, ktorí zmizli v Sýrii, preto sa k delegácii pridal aj vedúci predstaviteľ USA pre rukojemníkov Roger Carstens, píše AFP.



Sýrski povstalci vedení HTS, kedysi napojenou na al-Káidu, spustili koncom novembra nečakanú ofenzívu proti režimu dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Úspešne ju zavŕšili 8. decembra dobytím Damasku. Asad následne ušiel do Moskvy. Zvrhnutím jeho režimu sa v Sýrii skončila 13-ročná občianska vojna aj polstoročná vláda klanu Asadovcov.