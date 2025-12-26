< sekcia Zahraničie
AFP: Stretnutie Zelenského a Trumpa je naplánované na nedeľu
Autor TASR
Kyjev 26. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a americký prezident Donald Trump sa podľa všetkého stretnú v nedeľu na Floride, aby rokovali o snahách na ukončenie vojny na Ukrajine, uviedol v piatok Kyjev. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Existuje plán stretnutia“, ktoré sa má uskutočniť v nedeľu, povedal poradca Zelenského po tom, čo ukrajinský prezident vo svojom vyhlásení naznačil skoré stretnutie lídrov oboch krajín, píše AFP.
Zelenskyj oznámil, že 20-bodový plán na ukončenie vojny s Ruskom, na ktorom pracovali Ukrajina a jej partneri, je dokončený na približne 90 percent, píše ukrajinský denník Kyiv Post. V piatok v rozhovore s novinármi na platforme WhatsApp prezident pochválil prácu vyjednávacích tímov a povedal, že je už pripravených niekoľko kľúčových návrhov vrátane textu o bezpečnostných zárukách a povojnovej obnove.
„Prvé návrhy niekoľkých dokumentov sú pripravené. Existujú však otázky, o ktorých možno rokovať len na úrovni lídrov,“ ozrejmil prezident. Najdôležitejšou témou sú podľa neho bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, pričom návrh textu k tejto téme označil za silný, no podotkol, že sa stále upravuje. Širší rámec mierovej dohody vrátane rekonštrukcie a hospodárskej obnovy je takmer dokončený, povedal Zenelskyj podľa Kyiv Post.
„Úprimne povedané, 20-bodový plán, na ktorom sme pracovali, je hotový na 90 percent,“ vyhlásil ukrajinský líder. „Našou úlohou je dotiahnuť to na 100 percent. Nie je to ľahké a nikto netvrdí, že sa to podarí okamžite, ale každé stretnutie a každý rozhovor nás približujú k želanému výsledku,“ dodal.
