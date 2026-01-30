< sekcia Zahraničie
AFP: Sudánske mesto v Kurdofáne sa stalo terčom dronových útokov
Útoky začali skoro ráno a trvali dve hodiny, pričom zasiahli vojenskú základňu, policajné veliteľstvo, budovu tamojšieho parlamentu a priestory telekomunikačnej spoločnosti, tvrdia očití svedkovia.
Autor TASR
Chartúm 30. januára (TASR) - Sudánske mesto al-Ubajjid v oblasti Kurdufán, ktoré z veľkej časti obkľúčili polovojenské sily rýchlej podpory (RSF), sa stalo v piatok terčom dronových útokov. Došlo k zásahu viacerých zariadení napojených na vládu krajiny, uviedli svedkovia pre agentúru AFP, píše TASR.
Útoky začali skoro ráno a trvali dve hodiny, pričom zasiahli vojenskú základňu, policajné veliteľstvo, budovu tamojšieho parlamentu a priestory telekomunikačnej spoločnosti, tvrdia očití svedkovia. Vojenský zdroj pre AFP uviedol, že protivzdušná obrana zachytila 20 vzdušných cieľov.
Sudánska armáda vedie vojnu s polovojenskými silami od apríla 2023. Vyžiadala si už desaťtisíce obetí a došlo k vysídleniu miliónov osôb. Vojna zároveň vyvolala závažnú humanitárnu krízu v krajine, píše AFP.
Al-Ubajjid, ktorý sa nachádza približne 350 kilometrov juhozápadne od Chartúmu, je aj naďalej pod kontrolou armády. RSF však zdvojnásobili svoje úsilie o získanie mesta po tom, ako vlani vytlačili armádu zo susedného Dárfúru a odrezali väčšinu prístupových ciest. Al-Ubajjid leží na strategickej trase spájajúcej Dárfúr a Chartúm.
Od októbra utieklo z oblasti Kurdufán viac ako 88.000 ľudí.
