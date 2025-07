AFP: Summit BRICS upozorní, že Trumpove clá brzdia obchod

Brazília 6. júla (TASR) - Lídri krajín v zoskupení BRICS sa chystajú na summite v brazílskom meste Rio de Janeiro v nedeľu prijať spoločné vyhlásenie, v ktorom okrem iného upozornia, že clá uvalené americkým prezidentom Donaldom Trumpom narúšajú obchod a sú v rozpore s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Informovala o tom agentúra AFP, ktorá mala návrh vyhlásenia k dispozícii. Agentúra Reuters s odvolaním sa na svoje zdroje takisto napísala, že BRICS bude pokračovať v zjavnej kritike Trumpovej colnej politiky.



Zoskupenie BRICS, pôvodne pozostávajúce z Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Juhoafrickej republiky, sa za posledný rok rozšírilo o ďalšie krajiny vrátane Egypta, Etiópie, Indonézie, Iránu a Spojených arabských emirátov.



Ich pripojenie podľa Reuters zvýšilo diplomatickú váhu skupiny, ale zároveň skomplikovalo hľadanie spoločných postojov k sporným geopolitickým otázkam. To ilustruje aj skutočnosť, že podľa zdrojov mali vyjednávači pri príprave summitu v uplynulom týždni problém nájsť pre všetky strany prijateľné stanovisko k izraelskému bombardovaniu Pásma Gazy, izraelsko-iránskej vojne či zastúpeniu afrického kontinentu v navrhovanej reforme Bezpečnostnej rady OSN.



Spoločné vyhlásenie zoskupenia BRICS, ktoré sa nepodarilo dosiahnuť na aprílovo zasadnutí ministrov zahraničných vecí, zdôrazňuje záväzok skupiny dosiahnuť konsenzus napriek tomu, že sa jeho rady rýchlo rozširujú, píše Reuters.



Diplomati sa s cieľom prekonať rozdiely medzi africkými krajinami v otázke zástupcu Afriky v BR OSN dohodli na podpore Brazílie a Indie, pričom ponechali otvorené, ktorá z nich by mala zastupovať záujmy Afriky. Takisto sa zhodli na zostrení vyjadrení pri konfliktoch na Blízkom východe. Očakáva sa, že posilnia formulácie nad rámec vyjadrenia „vážneho znepokojenia“ z apríla.



Pokiaľ ide o Trumpovu colnú politiku, štáty BRICS jednotne vyslovia „vážne obavy“ z dovozných ciel, uviedla AFP s odvolaním sa na návrh vyhlásenia, ktoré Spojené štáty ani ich prezidenta priamo nemenuje.



Trump tento týždeň oznámil, že formou listov informuje lídrov krajín o nových colných sadzbách, ktoré čoskoro vstúpia do platnosti. Jeho 90-dňové pozastavenie uplatňovania dovozných ciel, ktoré sa nedotklo základnej sadzby vo výške desiatich percent, sa má totiž skončiť 9. júla.



„Vyjadrujeme vážne obavy z nárastu jednostranných colných a necolných opatrení, ktoré narúšajú obchod a nie sú v súlade s pravidlami WTO,“ píše sa v návrhu textu, ktorý rovnako upozorňuje, že tieto opatrenia „hrozia ďalším znížením objemu svetového obchodu“ a „ovplyvňujú vyhliadky na globálny hospodársky rozvoj“.



Na nedeľňajšom summite BRICS v Brazílii sa osobne nezúčastní ruský prezident Vladimir Putin, ktorý sa pripojí len online. Kremeľ to odôvodnil zatykačom, ktorý na Putina v marci 2023 vydal Medzinárodný trestný súd v Haagu. Prítomný nebude ani čínsky prezident Si Ťin-pching, po prvýkrát za 12 rokov pri moci. Zastúpi ho premiér Li Čchiang.