AFP: Summit o palestínskej štátnosti sa uskutoční v septembri

Paríž/New York 16. júla (TASR) - Vyslanci krajín medzinárodného spoločenstva budú koncom mesiaca v newyorskom sídle OSN rokovať o dvojštátnom riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu a v nadväznosti na to sa v septembri stretnú aj na úrovni hláv štátov alebo šéfov vlád. Agentúru AFP o tom informoval zdroj z prostredia francúzskej diplomacie, píše TASR.



Medzinárodná konferencia o diplomatickom riešení pretrvávajúceho konfliktu organizovaná Francúzskom a Saudskou Arábiou bola pôvodne plánovaná na jún, no na poslednú chvíľu ju odložili pre izraelské útoky na Irán. Diplomatické zdroje agentúry AFP uvádzajú, že vyslanci budú o dvojštátnom riešení rokovať 28. a 29. júla, ale nepriblížili, kto sa na podujatí zúčastní.



Hlavy štátov a šéfovia vlád sa podľa zdroja následne stretnú buď v Paríži alebo v New Yorku pred zasadnutím Valného zhromaždenia OSN, ktoré sa uskutoční 22. septembra. Francúzsky prezident Emmanuel Macron už minulý týždeň vyzval na spoločné uznanie palestínskej štátnosti Francúzskom a Veľkou Britániou.



Pred odložením júnovej konferencie francúzsky minister zahraničia Jean-Noël Barrot uviedol, že Francúzsko samo neuzná palestínsky štát, čím podľa agentúry AFP mohol narážať na želanie Paríža, aby arabské krajiny, najmä Saudská Arábia, uznali štátnosť Izraela.



Podľa francúzskeho zdroja bude júlové rokovanie na úrovni ministrov a dostaví sa naň i šéf francúzskej diplomacie Jean-Noël Barrot. Jeho cieľom bude „urýchlenie uznanie palestínskeho štátu pre určitý počet štátov, ktoré ho dosiaľ neuznali, vrátane Francúzska, ako aj normalizácia a regionálna integrácia Izraela s arabskými a moslimskými krajinami“.



Americký prezident Donald Trump počas svojho prvého mandátu vyjednal takzvané abrahámovské dohody, podľa ktorých sa Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Maroko stali prvými arabskými krajinami, ktoré nadviazali vzťahy s Izraelom.