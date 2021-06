Svetové organizácie žiadajú od G7 viac podpory pri distribúcii vakcín

Washington 1. júna (TASR) - Svetoví lídri musia s cieľom dostať pandémiu pod kontrolu prijať "nový záväzok" za účelom vyrovnanejšej distribúcie vakcín proti koronavírusu SARS-CoV-2. Uviedli to v utorok vedúci predstavitelia štyroch celosvetových organizácii, píše agentúra AFP.



Vyhlásenie zverejnili šéfovia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Svetovej banky (WB), Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej obchodnej organizácie (WTO).



Medzerám v očkovacích programoch pripisujú vinu za výskyt nových variantov vírusu, ktoré spôsobili prepuknutie nákazy v mnohých rozvojových krajinách.



"Je absolútne jasné, že rozsiahle zotavenie z pandémie COVID-19 nenastane bez ukončenia zdravotnej krízy. Prístup k očkovaniu je kľúčom k obom z nich," uviedli. Pandémiu je podľa ich slov možné ukončiť a vyžaduje si to okamžité kroky.



Predstavitelia týchto organizácii zároveň krajiny zo skupiny G7 vyzvali, aby na svojom júnovom summite vyjadrili súhlas s koordinovanou stratégiou na "zaočkovanie sveta", ktorá bude podporená novými financiami.



Krajinám G7 odporučili, aby súhlasili s podporou plánu v hodnote 50 miliárd dolárov na ukončenie pandémie, ktorý 21. mája predložil Medzinárodný menový fond.



Plánovaná vrcholná schôdzka G7 sa uskutoční 11.–13. júna v Británii v anglickom grófstve Cornwall.



Ministri zahraničných vecí krajín G7 sa stretli začiatkom mája v Londýne, kde prisľúbili finančnú podporu programu COVAX. Cieľom tohto programu cieľom je pod záštitou WHO spravodlivo distribuovať vakcíny proti novému druhu koronavírusu.



Ministri však neoznámili novú iniciatívu na zlepšenie prístupu k očkovacím látkam, a to ani napriek opätovným výzvam medzinárodného spoločenstva, aby G7 urobila viac pre pomoc chudobnejším krajinám, pripomína AFP.