AFP: Sýria začala s evakuáciou rodín bojovníkov IS z tábora Hol
Autor TASR
Damask 17. februára (TASR) - Sýrske úrady v utorok začali s evakuáciou detenčného tábora Hol na severozápade krajiny pre osoby s väzbami na teroristov z Islamského štátu (IS). Pre agentúru AFP to potvrdil Fadi Kásim, ktorého sýrska vláda poverila správou tábora. Tábor podľa neho úplne vyprázdnia do jedného týždňa, informuje TASR.
Nemenovaný zdroj zo sýrskej vlády pre francúzsku agentúru uviedol, že na evakuácii sa podieľa ministerstvo pre núdzové situácie a obyvateľov tábora prevezú do mesta Achtarin na severe provincie Aleppo.
Sýrska armáda v januári podnikla úspešnú ofenzívu na severovýchode krajiny, ktorý ovládali kurdské Sýrske demokratické sily (SDF). Na území pod ich kontrolou sa nachádzalo viacero väzníc pre teroristov z IS a táborov pre ich rodinných príslušníkov. Nad táborom Hol následne prevzala kontrolu sýrska armáda.
Po odchode SDF z Holu tisíce rodinných príslušníkov členov IS tábor opustili a odišli na neznáme miesta. V zariadení bolo približne 24.000 ľudí, prevažne Sýrčanov, ale aj Iračanov a viac ako 6000 ďalších cudzincov zo 40 štátov.
