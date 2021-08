Taliban obsadil aj Laškargáh

Kábul 13. augusta (TASR) – Militantné hnutie Taliban obsadilo Laškargáh, metropolu afganskej provincie Helmand na juhu krajiny. Informovala o tom v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa afganskej bezpečnosti.



Podľa neho vojenskí a vládni predstavitelia mesto evakuovali po uzavretí dohody s militantmi z Talibanu.



V prípade potvrdenia tejto informácie by to bola už trinásta provinčná metropola z celkových 34, ktorú Taliban obsadil v priebehu jedného týždňa. Len vo štvrtok dobyl Kandahár, čo je druhé najväčšie mesto v krajine, ďalej Herát, tretie najväčšie mesto, ako aj mesto Ghazní, ktoré sa nachádza iba 150 kilometrov od Kábulu.



Taliban začal svoju mohutnú ofenzívu v máji, keď sa z Afganistanu začala posledná fáza sťahovania jednotiek USA a ich spojencov, ktoré v krajine pôsobili dve desaťročia. Odsun medzinárodných vojsk má byť úplne dokončený do 31. augusta, takže z krajiny už prakticky odišli všetci zahraniční vojaci.



Afganská vláda už takmer stratila kontrolu nad severnou a západnou časťou krajiny. Podľa odhadov amerických tajných služieb by talibovia mohli ovládnuť Kábul do 90 dní od ukončenia odsunu.