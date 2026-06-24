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AFP: Teploty nad 35 °C postihnú v Európe najmenej 94 miliónov ľudí
Takmer všetci obyvatelia kontinentálneho Francúzska a približne 38 miliónov Španielov zažijú v stredu teploty nad 30 stupňov.
Autor TASR
Paríž 24. júna (TASR) - Najmenej 94 miliónov ľudí v Európe v stredu postihnú teploty vyššie ako 35 stupňov Celzia, najviac z nich vo Francúzsku a Španielsku. Teploty nad 30 stupňov Celzia zažije viac ako 350 miliónov ľudí. Vyplýva to z analýzy agentúry AFP, píše TASR.
Ide o takmer dve tretiny celkovej európskej populácie. Čísla sa zväčša zhodujú s projekciami rakúskej mimovládnej organizácie Klimadashboard, podľa ktorých sa s teplotami nad 35 stupňov Celzia stretne približne 50 miliónov ľudí vo Francúzsku a 20 miliónov v Španielsku.
Takmer všetci obyvatelia kontinentálneho Francúzska a približne 38 miliónov Španielov zažijú v stredu teploty nad 30 stupňov. Očakáva sa, že horúčavy výrazne postihnú aj Belgicko, Luxembursko, Holandsko, Taliansko, Portugalsko, Nemecko a Maďarsko.
Ide o takmer dve tretiny celkovej európskej populácie. Čísla sa zväčša zhodujú s projekciami rakúskej mimovládnej organizácie Klimadashboard, podľa ktorých sa s teplotami nad 35 stupňov Celzia stretne približne 50 miliónov ľudí vo Francúzsku a 20 miliónov v Španielsku.
Takmer všetci obyvatelia kontinentálneho Francúzska a približne 38 miliónov Španielov zažijú v stredu teploty nad 30 stupňov. Očakáva sa, že horúčavy výrazne postihnú aj Belgicko, Luxembursko, Holandsko, Taliansko, Portugalsko, Nemecko a Maďarsko.