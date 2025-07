AFP: Trump denne zverejní 16 príspevkov Truth Social

Paríž 22. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump zverejnení na svojej sociálnej sieti Truth Social v priemere 16 príspevkov za deň. Ukázala to v pondelok zverejnená analýza agentúry AFP, ktorá mapovala, ako šéf Bieleho domu využíva platformu vo svojom druhom funkčnom období a ako ju premenil na svoj „megafón“, informuje TASR.



Analýza sa týkala viac než 2800 príspevkov a sústredila na obdobie od Trumpovej inaugurácie z 20. januára do 20. júla. Jej cieľom bolo podľa AFP získať lepšiu predstavu o tom, ako republikánsky prezident komunikuje.



Pri príležitosti prvých šiestich mesiacov pri moci zverejnil v nedeľu približne 40 príspevkov na Truth Social, ktorú vlastní a ktorú môže používať bez obmedzení moderátorov, cenzorov alebo overovateľov faktov.



Na bežné mediálne záležitosti má hovorkyňu Karoline Leavittovú, ktorá na pravidelných brífingoch oznamuje jeho kroky či objasňuje jeho výroky a v tejto súvislosti odpovedá aj na často konfrontačné otázky novinárov.



Trump sa však pôsobením na sociálnej sieti vyhýba tlačovej kancelárii Bieleho domu a obracia sa tak priamo na svojich skalopevných priaznivcov. Denne napíše v priemere 16 správ, z ktorých mnohé sú napísané veľkými písmenami a posiate výkričníkmi či zvláštnymi hrubými výrazmi. Aspoň jeden výkričník obsahovala polovica jeho príspevkov; 155 príspevkov bolo napísaných veľkými písmenami.



Na Truth Social, ktorá je v porovnaní s platformou X malá, sleduje prezidenta USA približne 10,5 milióna ľudí. Príspevky tam ale môže zverejňovať s vedomím, že ho sledujú médiá a politický aparát, ktoré väčšinu jeho vyjadrení prepošlú na konkurenčné sociálne siete. Trump sa im podľa AFP odvďačuje tým, že neraz zverejní ich vlastné príspevky - čo sa napríklad v prípade stanice Fox News stalo 101-krát od jeho inaugurácie.



„V momente, keď niečo zverejní na sociálnej sieti Truth Social, ostatní to preberú a zopakujú,“ skonštatoval odborník na sociálne médiá a dezinformácie na Clemsonskej univerzite v Južnej Karolíne Darren Linvill.



Trumpove odkazy sa podľa analýzy AFP obsahovo veľmi líšia. Všetky sú súčasťou jeho značky, ktorá spája politiku so zábavou. Jeho štýl písania zámerne napodobňuje jeho verbálne prvky - bombastickosť, predajnosť a preháňanie. V jednom z príspevkov z 24. apríla po tvrdých ruských útokoch na Ukrajinu napríklad odkázal ruskému prezidentovi: „Vladimir, STOP“. Šéfa Kremľa to síce nezastavilo, ale Trumpova dvojslovná výzva si vyslúžila veľký mediálny ohlas.



Líder najväčšej svetovej ekonomiky taktiež vie, že investori mu venujú rovnako veľkú pozornosť. AFP napríklad pripomína, že keď sa trhy po ním oznámených clách prepadli, využil 10. marca Truth Social na šírenie článkov očakávajúcich lepšie hospodárske výsledky. Vzápätí 9. apríla, keď ceny akcií klesali, napísal „TERAZ JE SKVELÝ ČAS NA NÁKUP (akcií)!!!“.



Republikánsky prezident spustil Truth Social začiatkom roku 2022 po tom, čo mu bol po útoku jeho priaznivcov na americký Kapitol zo 6. januára 2021 zakázaný prístup na hlavné sociálne siete, ako je Facebook a X (vtedy Twitter).