AFP: Trump je ochotný podporiť návrh Ruska prevziať Donbas
Nemenované vysokopostavené zdroje uviedli, že Putin ponúkol prímerie na celom území Ukrajiny v rámci súčasných frontových línií.
Autor TASR
Washington 16. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump je ochotný podporiť návrh Ruska, aby prevzalo plnú kontrolu nad ukrajinskou Luhanskou a Doneckou oblasťou a súčasne zastavilo bojové operácie v Chersonskej a Záporožskej oblasti. Uviedla to agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaný zdroj, píše TASR.
Týmto návrhom ruský prezident Vladimir Putin fakticky požaduje, aby sa Ukrajina stiahla z Donbasu, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmietol, povedal citovaný zdroj. AFP pripomenula, že Zelenskyj odmieta akékoľvek územné ústupky, pričom sa odvoláva na to, že je viazaný ukrajinskou ústavou. Zatiaľ však nevylúčil, že túto otázku prerokuje na prípadnom trojstrannom stretnutí s Trumpom a Putinom.
Denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na dvoch európskych predstaviteľov predtým takisto informoval, že Trump podporil Putinov plán ukončiť vojnu na Ukrajine tým, že sa Rusom odstúpi nedobyté územie, namiesto pokusu dosiahnuť dohodu o prímerí. Podľa zdrojov sa o pláne chystá hovoriť so Zelenským na stretnutí vo Washingtone v pondelok, na ktoré boli pozvaní aj európski lídri.
Denník Financial Times napísal, že Putin na piatkovom stretnutí na Aljaške Trumpovi povedal, že by zastavil bojové operácie v Chersonskej a Záporožskej oblasti na juhu a juhovýchode Ukrajiny výmenou za to, že Kyjev stiahne svoje sily z Doneckej oblasti.
Americký prezident sa podľa NYT totiž domnieva, že mierovú dohodu bude možné rýchlo vyjednať, „pokiaľ bude pán Zelenskyj súhlasiť s odstúpením zvyšnej časti Donbasu Rusku, a to aj tých oblastí, ktoré nie sú okupované ruskými vojskami“. Nemenované vysokopostavené zdroje pre denník uviedli, že Putin na oplátku ponúkol prímerie na celom území Ukrajiny v rámci súčasných frontových línií a písomný sľub, že už nikdy nezaútočí na Ukrajinu ani na žiadnu inú európsku krajinu.
Podľa zdroja AFP americkí predstavitelia vyhlásili, že ak budú splnené požiadavky Putina, Rusko nebude pokračovať v ofenzíve v Chersonskej a Záporožskej oblasti, takže tam nastane akési zmrazenie súčasnej situácie. „Ale de facto to všetko bude závisieť od Putinovho čestného slova,“ povedal zdroj.
Ruská armáda podľa francúzskej agentúry momentálne okupuje takmer celú Luhanskú oblasť a väčšinu Doneckej oblasti vrátane regionálnych hlavných miest. Naopak, hlavné mestá v Záporožskej a Chersonskej oblasti sú stále pod kontrolou Kyjeva. Rusko takisto ovláda Krymský polostrov, ktorý od Ukrajiny anektovalo v roku 2014.
