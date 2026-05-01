AFP: Trump nechce nosiť nepriestrelnú vestu, aby nepôsobil obézne
V amerických médiách sa nedávno spustili diskusie o ochrane hlavy štáty po sobotňajšom pokuse o atentát na večeri s novinármi vo Washingtone.
Autor TASR
Washington 1. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že nie je ochotný nosiť nepriestrelnú vestu napriek niekoľkým pokusom o atentát, ktoré boli voči nemu spáchané. Vyjadril totižto obavy, že by s vestou vyzeral obézne, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Neviem, či by som zniesol, že vyzerám o 20 libier (deväť kilogramov) ťažší,“ odpovedal šéf Bieleho domu reportérom na otázku ohľadom ochrannej vesty. V amerických médiách sa nedávno spustili diskusie o ochrane hlavy štáty po sobotňajšom pokuse o atentát na večeri s novinármi vo Washingtone.
„Pýtali sa ma na to. Myslím, že je to niečo, čo (človek) zvažuje. Na jednej strane to neradi robíte, pretože tým ustupujete zlým silám. A preto, neviem. Ale pýtali sa ma na to,“ povedal americký líder.
Útočník Cole Allen bol obvinený z pokusu o atentát na prezidenta po tom, čo v sobotu na slávnostnej večeri pre novinárov prenikol cez bezpečnostnú kontrolu. Bezpečnostné zložky ho napriek tomu dokázali spacifikovať skôr, ako sa mu podarilo dostať do tanečnej sály. Došlo ale k streľbe a Trumpa spolu manželkou, ako aj členov kabinetu, evakuovali. Išlo tak už o tretí pokus o atentát na Trumpa za posledné dva roky, pripomína AFP.
Najzávažnejší bol prípad z roku 2024, keď prezidenta na predvolebnom mítingu v Butleri v Pensylvánii postrelil strelec do ucha. Jeden z divákov pri tom zahynul.
