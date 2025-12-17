< sekcia Zahraničie
AFP: Trump sa prihovorí k národu,zrejme spomenie ekonomiku i imigráciu
Minulý týždeň zverejnila agentúra Associated Press prieskum, podľa ktorého je s Trumpovou hospodárskou politikou spokojných len 31 percent Američanov.
Autor TASR
Washington 17. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že v stredu vystúpi s televíznym prejavom k národu. V statuse na platforme Truth Social uviedol, že pre Spojené štáty bol tento rok „skvelým rokom“, odkedy sa v januári vrátil k moci, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Moji americkí spoluobčania: Zajtra večer o 21.00 h (3.00 h SEČ) vystúpim s príhovorom k národu, naživo z Bieleho domu. Teším sa, že sa vtedy ‚uvidíme‘“, uviedol Trump. „Bol to skvelý rok pre našu krajinu, a to najlepšie ešte len príde,“ zdôraznil.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová upresnila, že prejav sa zameria na tému znižovania inflácie, z ktorej Trump viní exprezidenta Joea Bidena, a tiež na riešenie otázky imigrácie. „Bude sa venovať všetkým svojim historickým úspechom za uplynulý rok a možno naznačí aj niektoré politiky, ktoré prídu v novom roku,“ povedala Leavittová pre Fox News.
Minulý týždeň zverejnila agentúra Associated Press prieskum, podľa ktorého je s Trumpovou hospodárskou politikou spokojných len 31 percent Američanov. Šéf Bieleho domu medzitým zintenzívňuje cesty po USA, aby presadil svoju hospodársku agendu.
Šéfka prezidentskej kancelárie Susie Wilesová v článku uverejnenom v utorok pre časopis Vanity Fair uviedla, že jeho program bude obsahovať „viac rozhovorov o domácej ekonomike a menej o Saudskej Arábii“. Prezident čelí narastajúcej kritike aj v rámci nutia MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou) za to, že sa zameriava na zahraničnú politiku a mierové dohody namiesto domácich problémov, pripomína AFP.
