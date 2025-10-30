< sekcia Zahraničie
Tureckí záchranári čakajú viac ako týždeň na povolenie vstúpiť do Gazy
Tím zložený z 81 záchranárov so špecializovanými pátracími a záchrannými nástrojmi a psami odišiel do Gazy pred viac ako týždňom.
Autor TASR
Ankara 30. októbra (TASR) - Turecký zásahový tím pre zvládanie katastrof (AFAD) uviedol, že čaká na hraniciach s Pásmom Gazy na povolenie Izraela vstúpiť na palestínske územie a pomôcť s pátracími a záchrannými operáciami. Vo štvrtok o tom informovalo turecké ministerstvo zahraničných vecí, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Tím zložený z 81 záchranárov so špecializovanými pátracími a záchrannými nástrojmi a psami odišiel do Gazy pred viac ako týždňom. Momentálne sa nachádzajú na hraniciach medzi Pásmom Gazy a Egyptom pri hraničnom priechode Rafah. Na vstup však potrebujú povolenie Izraela. „AFAD stále čaká na hraniciach. Izrael nevydal žiadne povolenie,“ uviedol zdroj AFP.
Vzťahy Izraela a Turecka sa prudko zhoršili po začatí vojny v Pásme Gazy v októbri 2023, pričom izraelský premiér Benjamin Netanjahu rázne odmietol prítomnosť Turecka v Gaze. Ankara vyjadrila nádej, že jej úloha pri zabezpečovaní prímeria v Pásme Gazy jej poskytne určitý vplyv a umožní podieľať sa na mierových misiách.
Zdroje AFP z tureckého ministerstva ozrejmili, že snahy o zriadenie pracovnej skupiny pokračujú a Turecko je „stále v kontakte“ so svojimi partnermi a jeho armáda je „pripravená“ zapojiť sa v prípade potreby. „Turecko je jedným z tvorcov prímeria a podpísalo dohodu. Na všetko sme sa pripravili a teraz čakáme,“ ozrejmil zdroj.
Na základe mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa majú byť v Pásme Gazy nasadené medzinárodné sily na zabezpečenie prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti tento mesiac po vyše dvoch rokoch vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.
Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v pondelok vyhlásil, že vláda Izraela nebude akceptovať prítomnosť tureckých vojakov v Pásme Gazy. „Štáty, ktoré chcú alebo sú pripravené poslať svoje ozbrojené sily, by mali mať prinajmenšom férový postoj k Izraelu,“ povedal Saar na tlačovej konferencii v Budapešti. „Takže nie je pre nás rozumné nechať ich ozbrojené sily vstúpiť do Pásma Gazy. Nedovolíme to a povedali sme to aj našim americkým priateľom,“ povedal Saar.
Tím zložený z 81 záchranárov so špecializovanými pátracími a záchrannými nástrojmi a psami odišiel do Gazy pred viac ako týždňom. Momentálne sa nachádzajú na hraniciach medzi Pásmom Gazy a Egyptom pri hraničnom priechode Rafah. Na vstup však potrebujú povolenie Izraela. „AFAD stále čaká na hraniciach. Izrael nevydal žiadne povolenie,“ uviedol zdroj AFP.
Vzťahy Izraela a Turecka sa prudko zhoršili po začatí vojny v Pásme Gazy v októbri 2023, pričom izraelský premiér Benjamin Netanjahu rázne odmietol prítomnosť Turecka v Gaze. Ankara vyjadrila nádej, že jej úloha pri zabezpečovaní prímeria v Pásme Gazy jej poskytne určitý vplyv a umožní podieľať sa na mierových misiách.
Zdroje AFP z tureckého ministerstva ozrejmili, že snahy o zriadenie pracovnej skupiny pokračujú a Turecko je „stále v kontakte“ so svojimi partnermi a jeho armáda je „pripravená“ zapojiť sa v prípade potreby. „Turecko je jedným z tvorcov prímeria a podpísalo dohodu. Na všetko sme sa pripravili a teraz čakáme,“ ozrejmil zdroj.
Na základe mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa majú byť v Pásme Gazy nasadené medzinárodné sily na zabezpečenie prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti tento mesiac po vyše dvoch rokoch vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.
Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v pondelok vyhlásil, že vláda Izraela nebude akceptovať prítomnosť tureckých vojakov v Pásme Gazy. „Štáty, ktoré chcú alebo sú pripravené poslať svoje ozbrojené sily, by mali mať prinajmenšom férový postoj k Izraelu,“ povedal Saar na tlačovej konferencii v Budapešti. „Takže nie je pre nás rozumné nechať ich ozbrojené sily vstúpiť do Pásma Gazy. Nedovolíme to a povedali sme to aj našim americkým priateľom,“ povedal Saar.