Turecko zadržalo a nútene repatriovalo synovca duchovného Gülena

Na archívnej snímke turecký prezident Recep Tayyip Erdogan 17. novembra 2020. Foto: TASR/AP

Istanbul 31. mája (TASR) - Turecké tajné služby zadržali a nútene repatriovali synovca jedného z nepriateľov tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, o ktorom Turecko tvrdí, že zorganizoval pokus o prevrat v roku 2016, uviedli v pondelok miestne médiá. Informuje o tom agentúra AFP.Ankara obviňuje duchovného Fethullaha Gülena, žijúceho v USA, že stál za pokusom o prevrat, pri ktorom zahynuli stovky ľudí a tisícky ďalších utrpeli zranenia. Turecko od roku 2016 zatklo desaťtisíce ľudí pre podozrenia, že majú väzby na Gülena.Turecká štátna tlačová agentúra Anadolu s odvolaním sa na nemenované bezpečnostné zdroje uviedla, že Selahaddina Gülena priviedli späť do Turecka agenti tureckej Národnej spravodajskej organizácie (MIT). Nebolo však bezprostredne známe, v ktorej krajine ho zadržali.MIT zverejnila fotografiu zadržaného podozrivého v putách medzi dvoma tureckými vlajkami, neuviedla však, či sa operácia uskutočnila so súhlasom krajiny, v ktorej bol zatknutý.Selahaddin Gülen je obviňovaný z členstva v "", ako Ankara nazýva Gülenovo hnutie, pripomína AFP.Duchovný, ktorý žije v americkom štáte Pennsylvánia, nástojí na tom, že je vodcom mierumilovnej siete charít a spoločností a akékoľvek spojenie s prevratom z roku 2016 odmieta.Erdogan, niekdajší Gülenov spojenec, ho však označuje za lídra "" skupiny, ktorá sa chce infiltrovať do tureckej vlády a zvrhnúť ju.Od zmareného prevratu Turecko "" desiatky ľudí obvinených z členstva v Gülenovej sieti, predovšetkým na Balkáne a v Afrike. Únos šiestich tureckých občanov agentmi MIT v Kosove v roku 2018 napríklad vyvolal v tejto balkánskej krajine politickú krízu, ktorá vyvrcholila odvolaním ministra vnútra a šéfa tajných služieb.Od roku 2016 tiež v Turecku odvolali alebo prepustili viac než 140.000 pracovníkov verejného sektora vrátane učiteľov a sudcov pre podozrenia s väzieb na Gülena.