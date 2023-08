AFP: Ukrajina podnikla útok dronom na ruskú bojovú loď a bol úspešný

Kyjev 4. augusta (TASR) - Ukrajina podnikla útok námorným dronom na loď ruskej čiernomorskej flotily Olenegorskij Gorňak na základni Novorossijsk, povedal v piatok ukrajinský bezpečnostný zdroj pre tlačovú agentúra AFP, informuje TASR. Dodal, že tento útok bol úspešný.



Obe strany zvýšili počet útokov po odstúpení Moskvy od obilnej dohody. Aj napriek vojne umožňovala vývoz ukrajinského obilia cez Čierne more. Na videu z útoku vidieť námorný dron uháňať k tmavej siluete vojenskej lode, potom sa video náhle preruší.



Ukrajinský útok na výsadkovú loď Olenegorskij Gorňak v Novorossijsku na juhu Ruska "bol úspešný", uviedol bezpečnostný zdroj. "Cieľom bolo ukázať, že Ukrajina môže zaútočiť na akúkoľvek ruskú bojovú loď v tejto oblasti," dodal.



Rusko vyhlásilo, že odrazilo pokus o útok ukrajinských ozbrojených síl na základňu, ktoré "použili dva nepilotované námorné člny".



"Nastane koniec prítomnosti ruskej flotily v Čiernom mori," napísal na sociálnych sieťach po najnovšom dronovom útoku poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak. "Ukrajina zaistí slobodu a bezpečie v Čiernom mori pre svetový obchod," doplnil.



V ruskom Novorossijsku je okrem námornej základne aj koncový bod ropovodu, ktorý cez Rusko prepravuje väčšinu ropy z Kazachstanu. Prevádzkovateľská spoločnosť Caspian Pipeline Consortium uviedla, že pokračuje v čerpaní ropy do tankerov.



Britský denník The Guardian a americká televízia CNN už predtým uviedli, že ukrajinské jednotky v piatok zasiahli výsadkovú loď ruskej čiernomorskej flotily. Ukrajinské tajné služby informovali, že Olenegorskij Gorňak bol závažným spôsobom poškodený a nedokáže už viac vykonávať bojové operácie.



Útok na ruskú loď na základni Novorossijsk uskutočnil námorný dron naložený 450 kilogramami TNT a stojí za ním Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) a ukrajinské námorníctvo, uviedol pre Reuters nemenovaný zdroj z prostredia tajných služieb.