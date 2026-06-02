AFP: Ukrajina už 2. mesiac zaznamenala väčšie územné zisky než straty

Na snímke ukrajinskí vojaci z brigády Chartia vypúšťajú dron smerom k ruským pozíciám na fronte v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny v stredu 20. mája 2026. Foto: TASR/AP

Armáda Ukrajiny získala v priebehu mesiaca 282 štvorcových kilometrov územia. Kyjev tvrdí, že zlepšuje svoju situáciu na rozsiahlych bojiskách na juhu a východe krajiny.

Autor TASR
Kyjev 2. júna (TASR) - Ukrajina v máji už druhý mesiac po sebe získala kontrolu nad väčším územím než stratila. Vyplýva to z analýzy tlačovej agentúry AFP založenej na údajoch amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), píše TASR.

Tempo postupu Ruska sa podľa ISW od konca roka 2025 spomaľuje, pričom ho brzdí rastúca efektívnosť ukrajinských útokov dronmi.

V apríli stratilo Rusko kontrolu nad územím v rozlohe približne 120 štvorcových kilometrov. Prvý raz tak za uplynulé dva a pol roka stratili ruské jednotky viac územia ako dobyli.

ISW však poznamenal, že ruskí vojaci sa naďalej nachádzajú vo väčšine oblastí, nad ktorými Ukrajina prevzala kontrolu.

AFP v tejto súvislosti objasnila, že ruská armáda pravidelne vysiela malé skupiny vojakov, aby zaujali pozície v blízkosti frontovej línie. Ide o taktiku, cieľom ktorej je pripraviť cestu pre postup väčších jednotiek.

V apríli a v máji získala Ukrajina približne 400 štvorcových kilometrov územia. Tieto zisky sú ale podľa AFP naďalej zanedbateľné, pričom predstavujú približne 0,4 percenta z celkového územia kontrolovaného Ruskom.

Napriek tomu tieto zisky predstavujú pozitívny trend pre Kyjev. „Úspešné ukrajinské útoky dronmi na stredné vzdialenosti a priamo na fronte obmedzujú schopnosť Ruska prepraviť vojakov na frontovú líniu, zásobovať ich a udržiavať pozície na fronte,“ uviedol minulý týždeň ISW.

Väčšinu územných ziskov zaznamenala Ukrajina na východe krajiny v Doneckej oblasti a v južnej Záporožskej oblasti.

Rusko okupuje vyše 19 percent územia Ukrajiny, väčšinu ziskov dosiahlo v prvých týždňoch vojny.
