AFP:Ukrajinci na stretnutí s USA navrhnú prímerie vo vzduchu i na mori

Kyjev 10. marca (TASR) - Ukrajinskí predstavitelia prídu na utorňajšie rokovania so zástupcami Spojených štátov v Saudskej Arábii s návrhom prímeria vo vzduchu a na mori. Pre agentúru AFP to v pondelok uviedol nemenovaný ukrajinský zdroj, píše TASR.



Podľa očakávaní sa budú americko-ukrajinské rokovania v meste Džidda sústrediť na bilaterálnu dohodu o ukrajinských nerastných surovinách a možnosti ukončenia vojny na Ukrajine, ktorá sa už viac než tri roky bráni invázii Ruska.



Pôjde o prvé oficiálne stretnutie od nedávnej hádky amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ukrajinského náprotivka Volodymyra Zelenského v Oválnej pracovni Bieleho domu. USA odvtedy dočasne pozastavili poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine aj výmenu spravodajských informácií s Kyjevom.



Americkí predstavitelia podľa agentúry Reuters uviedli, že plánujú využiť rokovania s Ukrajincami čiastočne na zistenie, či je Ukrajina ochotná urobiť materiálne ústupky Rusku s cieľom konflikt ukončiť.



Naopak, Zelenskyj minulý týždeň nastolil otázku, či je práve Moskva ochotná od vojny upustiť a vyhlásil, že to môže dokázať dvoma spôsobmi - zastavením útokov na energetickú a civilnú infraštruktúru a zastavením vojenských operácií v Čiernom mori. V pondelok zopakoval, že Ukrajina chce mier a že jediným dôvodom, prečo sa vojna predlžuje, je Rusko.



"Máme návrh na prímerie vo vzduchu a na mori, pretože tieto možnosti prímeria sa dajú ľahko zaviesť a monitorovať a je možné s nimi začať," uviedol pre AFP nemenovaný ukrajinský predstaviteľ.



V Saudskej Arábii budú ukrajinskú stranu zastupovať ministri zahraničných vecí a obrany, Andrij Sybiha a Rustem Umerov aj vedúci prezidentskej kancelárie Andrij Jermak. Delegáciu Spojených štátov by mal zastupovať šéf diplomacie Marco Rubio, Trumpov osobitný vyslanec pre Blízky východ Steve Witkoff a poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Mike Waltz.



Trump v nedeľu uviedol, že od nadchádzajúcich rozhovorov očakáva dobré výsledky.