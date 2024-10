Ukrajinskí vojaci podľa AFP začínajú spochybňovať ofenzívu v Rusku

Kyjev 10. októbra (TASR) - V radoch ukrajinských vojakov bojujúcich v častiach Ukrajiny, kde ruské sily naďalej postupujú, pribúdajú otázky týkajúce sa dlhodobej stratégie ukrajinskej ofenzívy v ruskej Kurskej oblasti, ktorá trvá už viac než dva mesiace. Vo svojej štvrtkovej správe to napísala agentúra AFP, ktorá s vojakmi na Donbase viedla rozhovory, informuje TASR.



Vpád ukrajinských síl zo severovýchodu Ukrajiny do pohraničnej Kurskej oblasti 6. augusta prekvapil nielen Moskvu. Ukrajincom vyčerpaným viac než dva a pol roka trvajúcou inváziou zase táto ofenzíva na území Ruska pozdvihla morálku.



Kyjev tvrdí, že jedným z cieľov ofenzívy bolo odlákať ruské sily od bojov na východnej Ukrajine. Od augusta sa podľa neho podarilo získať v Rusku územie s rozlohou vyše 1000 kilometrov.



"Možno sa nepriateľ stiahol z iných smerov, možno zo záloh, ale žiadne výrazné zmeny sme tu nepocítili," uviedol ukrajinský vojak Olexandr nasadený pri meste Toreck v Doneckej oblasti.



Ďalší vojak, Bogdan, sediac v kaviarni v meste Druždivka neďaleko Kramatorska, vyjadril presvedčenie, že ak je ofenzíva v Kurskej oblasti krátkodobého charakteru, armádu to posilní, avšak z dlhodobého hľadiska to podľa jeho vlastných slov "vyčerpá hlavné zdroje" Ukrajiny.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v správe z nedele, kedy uplynuli dva mesiac od operácie v Kurskej oblasti, zagratuloval vojakom, ktorí "dokázali, že môžu presunúť vojnu do Ruska". Tvrdí, že táto ofenzíva spomalila postup Rusov na východe Ukrajiny



Z údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), ktoré zanalyzovala AFP, vyplýva, že Moskva zaznamenala najväčšie územné zisky za mesiac od októbra 2022 - v auguste postúpila na 477 štvorcových kilometrov ukrajinského územia. Ruskí vojaci minulý týždeň po dvoch rokoch snáh obsadili banské mesto Vuhledar v Doneckej oblasti a blížia sa k Pokrovsku, bývalému logistickému centru.



"Ofenzíva ruskej armády sa zrýchľuje - za cenu veľkých strát. Nemôžeme povedať, že ofenzíva v Kursku splnila svoje ciele," povedal francúzsky odborník Yohann Michel z lyonského inštitútu pre štúdium stratégie a obrany IESD.



Ukrajinská ofenzíva podľa neho iba dokázala, že "je možné vstúpiť do Ruska bez toho, aby to spôsobilo apokalypsu". Pre mnohých ukrajinských vojakov je podľa AFP tiež stále dôvodom na hrdosť.



Vojak Serhij, ktorý sa práve vrátil z Kurskej oblasti, tvrdí, že morálne a politické zisky stáli za riziko vyplývajúce z takejto operácie na území Ruska. Podľa neho vytvorila "krásny propagandistický obraz, že Ukrajina môže dobývať a viesť útočné operácie".



Z vojenského hľadiska sa ofenzíva v Kursku nedá podľa výskumníka Oliviera Kempfa považovať za úspech. Tvrdí, že morálne zisky sú dočasné a postupne slabnú. "Má to zmysel vzhľadom na rokovania... ale ak o nich nerozmýšľate, je to úplne absurdné," dodal s tým, že Rusko ešte môže "tento počiatočný neúspech premeniť na skutočný strategický prínos".