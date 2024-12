AFP: USA naliehajú na Kyjev, aby znížil vekovú hranicu mobilizácie

Kyjev 5. decembra (TASR) - Ukrajina nezníži vekovú hranicu pre povolávanie vojakov do vojny proti Rusku napriek výzvam svojho kľúčového spojenca Spojených štátov. Vo štvrtok o tom informoval agentúru AFP vysokopostavený predstaviteľ Kyjeva, píše TASR.



Washington nalieha na Kyjev, aby zvážil povolávanie mužov od 18 rokov namiesto súčasných 25 rokov, čím by vyriešil nedostatok síl na fronte. "Náš postoj je jasný, nebudeme znižovať vekovú hranicu pre mobilizáciu," povedal pre AFP nemenovaný ukrajinský predstaviteľ.



V uliciach veľkých miest sa zatiaľ pohybujú armádni náborári, ktorí prehľadávajú napríklad bary a reštaurácie, aby skontrolovali, či sa bojaschopní muži dosahujúci potrebný vek zaregistrovali na vojenských úradoch. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento rok znížil povolávací vek z 27 na 25 rokov. Aj naďalej však odoláva výzvam posunúť hranicu ešte nižšie.



Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan v októbri povedal, že Ukrajina "musí podľa nášho názoru urobiť viac pre posilnenie svojich (frontových) línií, pokiaľ ide o počet vojakov". Nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ administratívy odchádzajúceho prezidenta USA Joea Bidena v novembri tiež varoval, že Ukrajina bojuje s "existenčnou" krízou v oblasti náboru. "Myslíme si, že by bolo vhodné, aby zvážila znížiť povolávací vek na 18 rokov," povedal americký predstaviteľ, odkazujúc na súčasnú minimálnu vekovú hranicu v USA, píše AFP.



Kyjev namiesto toho tlačí na Západ, aby krajine poskytol viac zbraní a tiež lepšie zbrane na obranu proti ruskej invázii. "Armáda musí byť technologicky vyspelá a disponovať dostatkom zbraní. Nedostatok zbraní či krátkosť doletu nebudeme kompenzovať mladými mužmi," povedal ukrajinský predstaviteľ. "Toto nie je prvá svetová vojna, ale moderná technologická vojna," dodal podľa AFP a zároveň obvinil Washington z toho, že sa snaží preniesť zodpovednosť na Ukrajinu v súvislosti s omeškanými dodávkami zbraní.