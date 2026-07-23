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AFP: Útok na loď pri pobreží Rumunska si vyžiadal jednu obeť
Tanker Gas Lisbon sa plavil pod libérijskou vlajkou a podľa rumunských úradov bol v noci na utorok napadnutý mimo rumunských teritoriálnych vôd.
Autor TASR
Bukurešť 23. júla (TASR) - Jeden z troch námorníkov, ktorí tento týždeň utrpeli zranenia pri útoku na loď v Čiernom mori, zomrel v rumunskej nemocnici. Pre agentúru AFP to vo štvrtok potvrdilo tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Podľa miestnych médií pochádzal nebohý muž z Filipín, píše TASR.
Tanker Gas Lisbon sa plavil pod libérijskou vlajkou a podľa rumunských úradov bol v noci na utorok napadnutý mimo rumunských teritoriálnych vôd.
Loď prevážala viac ako 3790 ton propánu z egyptskej Alexandrie do ukrajinského prístavu v meste Reni na brehu Dunaja. Po útoku na nej vznikol požiar a celú 17-člennú posádku museli evakuovať dve rumunské plavidlá. Traja členovia posádky sa zranili.
K incidentu došlo približne 20 námorných míľ (37 kilometrov, pozn. TASR) od rumunského pobrežia. Ukrajina z neho obvinila Rusko a označila ho za úmyselný „teroristický“ čin.
Rumunský prezident Nicušor Dan ho nazval „závažným incidentom, ktorý je s najväčšou pravdepodobnosťou súčasťou nelegálnej agresívnej vojny Ruskej federácie proti Ukrajine“. Moskva na tieto obvinenia nereagovala.
Predstaviteľ rumunského ministerstva zdravotníctva pre AFP potvrdil, že obeťou útoku je 46-ročný muž, ktorý mal popáleniny na 10 percentách tela a poškodené dýchacie cesty.
Rumunské médiá informovali, že muž pochádzal z Filipín, no rezort zdravotníctva jeho štátnu príslušnosť nepotvrdil. Štátna príslušnosť ani rozsah zranení zvyšných dvoch námorníkov takisto neboli potvrdené.
Rumunské úrady vo štvrtok stále pracovali na zistení, kto tanker zasiahol a aká zbraň bola použitá.
Čierne more je od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 častým dejiskom bojov medzi oboma stranami, konštatuje AFP. Ruské i ukrajinské drony tento rok zároveň viackrát narušili vzdušné priestory a teritoriálne vody Rumunska aj ďalších európskych krajín.
Tanker Gas Lisbon sa plavil pod libérijskou vlajkou a podľa rumunských úradov bol v noci na utorok napadnutý mimo rumunských teritoriálnych vôd.
Loď prevážala viac ako 3790 ton propánu z egyptskej Alexandrie do ukrajinského prístavu v meste Reni na brehu Dunaja. Po útoku na nej vznikol požiar a celú 17-člennú posádku museli evakuovať dve rumunské plavidlá. Traja členovia posádky sa zranili.
K incidentu došlo približne 20 námorných míľ (37 kilometrov, pozn. TASR) od rumunského pobrežia. Ukrajina z neho obvinila Rusko a označila ho za úmyselný „teroristický“ čin.
Rumunský prezident Nicušor Dan ho nazval „závažným incidentom, ktorý je s najväčšou pravdepodobnosťou súčasťou nelegálnej agresívnej vojny Ruskej federácie proti Ukrajine“. Moskva na tieto obvinenia nereagovala.
Predstaviteľ rumunského ministerstva zdravotníctva pre AFP potvrdil, že obeťou útoku je 46-ročný muž, ktorý mal popáleniny na 10 percentách tela a poškodené dýchacie cesty.
Rumunské médiá informovali, že muž pochádzal z Filipín, no rezort zdravotníctva jeho štátnu príslušnosť nepotvrdil. Štátna príslušnosť ani rozsah zranení zvyšných dvoch námorníkov takisto neboli potvrdené.
Rumunské úrady vo štvrtok stále pracovali na zistení, kto tanker zasiahol a aká zbraň bola použitá.
Čierne more je od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 častým dejiskom bojov medzi oboma stranami, konštatuje AFP. Ruské i ukrajinské drony tento rok zároveň viackrát narušili vzdušné priestory a teritoriálne vody Rumunska aj ďalších európskych krajín.