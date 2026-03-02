Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
AFP: Útoky zasiahli aj základňu Hizballáhu v Iraku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Podľa zdroja z Katáib Hizballáh zasiahli najnovšie útoky jednu z hlavných bášt tejto ozbrojenej šiitskej skupiny.

Autor TASR
Bagdad 2. marca (TASR) - Vojenskú základňu Brigád Hizballáhu (Katáib Hizballáh) v Iraku zasiahli tri nové útoky, uviedol v pondelok pre agentúru AFP zdroj z proiránskych milícií. Iné zdroje agentúry informovali, že útokom čelili aj letiská v Bagdade a Arbíle, informuje TASR.

Podľa zdroja z Katáib Hizballáh zasiahli najnovšie útoky jednu z hlavných bášt tejto ozbrojenej šiitskej skupiny. Od začiatku izraelsko-americkej operácie proti Iránu bola opakovane terčom útokov, píše AFP.

Irak uviedol, že nechce byť vtiahnutý do vojny. Niekoľko proiránskych skupín na jeho území známych ako Islamský odpor v Iraku, vrátane Katáib Hizballáh, vyhlásilo, že nezostanú „neutrálne“ a budú brániť Iránsku islamskú republiku.

Skupina známa ako Strážcovia krvi (Saraja Aulijá ad-Dam) sa na platforme Telegram prihlásila k pondelkovým dronovým útokom na letisko v Bagdade, kde sú podľa AP americké jednotky. Podľa AFP skupina tvrdí, že je tiež súčasťou Islamského odporu v Iraku.

Reportér agentúry AFP bol svedkom niekoľkých výbuchov na letisku v Arbíle, kde sa takisto nachádzajú americké jednotky a veľký komplex amerického konzulátu. Fotograf AFP ešte predtým informoval, že protivzdušná obrana zostrelila v blízkosti letiska drony.
