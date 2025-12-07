< sekcia Zahraničie
AFP: V Benine po pokuse o prevrat zadržali asi desať vojakov
Autor TASR
Cotonou 7. decembra (TASR) - V západoafrickom štáte Benin v nedeľu po pokuse o prevrat zadržali približne desať vojakov vrátane vodcov zmarenej operácie. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa nemenované armádne a bezpečnostné zdroje, píše TASR.
Jeden z citovaných predstaviteľov uviedol, že zatknutých bolo dovedna 13 osôb. Všetci zadržaní až na jedného sú podľa druhého zdroja vojaci v aktívnej službe, zvyšný je bývalý príslušník armády.
Skupina najmenej ôsmich vojakov v štátnej televízii v nedeľu tvrdila, že zosadili prezidenta Patricea Talona a prevzali moc v krajine. Deklarovali tiež pozastavenie platnosti ústavy a uzavretie všetkých pozemných hraníc a vzdušného priestoru. Vojenskú prechodnú radu mal viesť podplukovník Tigri Pascal.
Zmarenie pokusu o prevrat oznámil o niekoľko hodín neskôr beninský minister vnútra Alassane Seidou s tým, že cieľom skupiny bolo destabilizovať krajinu a jej inštitúcie. Kontrolu nad situáciou podľa neho udržali ozbrojené sily a ich velenie. Minister v mene vlády tiež vyzval občanov, aby pokračovali vo svojich bežných činnostiach.
Pučistom sa podľa vlády podarilo zmocniť sa iba štátnej televízie, ktorej vysielanie bolo prerušené po tom, ako prečítali svoje vyhlásenie. Krátko nato ho opäť obnovili, aby mohol minister vnútra oznámiť, že pokus o prevrat bol zmarený.
Agentúra AP si všimla, že od momentu, čo bolo počuť streľbu v okolí prezidentskej rezidencie, neboli zverejnené žiadne oficiálne správy o Talonovi.
Pokus o puč odsúdili Africká únia aj Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS), ktoré ho označilo za protiústavný krok podkopávajúci vôľu obyvateľov Beninu. Vo vyhlásení ECOWAS tiež uviedlo, že bude podporovať vládu všetkými potrebnými prostriedkami, aby bránila ústavu a územnú celistvosť krajiny.
Politické dejiny Beninu poznačilo niekoľko prevratov a pokusov o prevrat. Talonovi, ktorý sa dostal k moci v roku 2016, sa druhé funkčné obdobie – maximum povolené ústavou – skončí v apríli 2026.
Talon, 67-ročný bývalý podnikateľ prezývaný aj „kráľ bavlny“ z Cotonou, je oceňovaný za to, že sa zaslúžil o ekonomický rozvoj Beninu, jeho kritici ho však obviňujú z autoritárstva.
