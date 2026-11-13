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AFP: V Nigeri zabili ozbrojenci takmer štyri desiatky civilistov
Zranených previezli do nemocnice.
Autor TASR
Niamey 13. novembra (TASR) - Ozbrojení muži pri útoku v juhozápadnej časti Nigeru zabili najmenej 37 civilistov vrátane žien a detí. S odvolaním sa na miestne zdroje o tom v piatok informovala agentúra AFP, píše TASR.
Neznámi ozbrojenci prepadli dedinčanov, ktorí vo štvrtok skoro ráno, aj v sprievode členov miestnej domobrany, smerovali na pravidelný trh v meste Téra pri hraniciach s Burkinou Faso.
Pri útoku, ku ktorému došlo v nepokojnom regióne Tillabéri, podľa jedného z miestnych obyvateľov zahynulo 37 ľudí a niekoľko ďalších utrpelo zranenia. Zranených previezli do nemocnice.
Bývalý lokálny predstaviteľ podľa AFP uviedol, že počet obetí sa zvýšil na 38, keď jedna osoba v piatok podľahla zraneniam. O život podľa neho prišlo 11 členov domobrany, ako aj 20 mužov a sedem žien. Miestny obyvateľ hovoril tiež o mŕtvych deťoch.
V regióne Tillabéri, na hranici Nigeru, Burkiny Faso a Mali, pôsobia džihádistické skupiny napojené na al-Káidu a Islamský štát (IS). Niger navyše bojuje pri hraniciach s Nigériou aj proti Boko Haram, západoafrickej odnoži IS.
Niger je vnútrozemská africká krajina s približne 28 miliónmi obyvateľov, ktorá patrí medzi najchudobnejšie štáty sveta a dlhodobo ňou zmietajú útoky ozbrojených skupín pôsobiacich v oblasti Sahelu.
V júli 2023 prevzala moc v Nigeri armáda. Generál Abdourahamane Tchiani, ktorý má úzke väzby na Rusko, bol následne bez volieb vyhlásený za prezidenta a jeho mandát predĺžený minimálne do roku 2030.
Neznámi ozbrojenci prepadli dedinčanov, ktorí vo štvrtok skoro ráno, aj v sprievode členov miestnej domobrany, smerovali na pravidelný trh v meste Téra pri hraniciach s Burkinou Faso.
Pri útoku, ku ktorému došlo v nepokojnom regióne Tillabéri, podľa jedného z miestnych obyvateľov zahynulo 37 ľudí a niekoľko ďalších utrpelo zranenia. Zranených previezli do nemocnice.
Bývalý lokálny predstaviteľ podľa AFP uviedol, že počet obetí sa zvýšil na 38, keď jedna osoba v piatok podľahla zraneniam. O život podľa neho prišlo 11 členov domobrany, ako aj 20 mužov a sedem žien. Miestny obyvateľ hovoril tiež o mŕtvych deťoch.
V regióne Tillabéri, na hranici Nigeru, Burkiny Faso a Mali, pôsobia džihádistické skupiny napojené na al-Káidu a Islamský štát (IS). Niger navyše bojuje pri hraniciach s Nigériou aj proti Boko Haram, západoafrickej odnoži IS.
Niger je vnútrozemská africká krajina s približne 28 miliónmi obyvateľov, ktorá patrí medzi najchudobnejšie štáty sveta a dlhodobo ňou zmietajú útoky ozbrojených skupín pôsobiacich v oblasti Sahelu.
V júli 2023 prevzala moc v Nigeri armáda. Generál Abdourahamane Tchiani, ktorý má úzke väzby na Rusko, bol následne bez volieb vyhlásený za prezidenta a jeho mandát predĺžený minimálne do roku 2030.