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AFP: V Saudskej Arábii tento rok popravili už 100 ľudí
Päť najnovšie popravených osôb bolo odsúdených za pašovanie drog. Počet popravených za drogové trestné činy sa tým zvýšil na 65, pričom v 43 prípadoch išlo o cudzincov.
Autor TASR
Dubaj 24. júna (TASR) - Úrady v Saudskej Arábii popravili v utorok sedem ľudí. Celkový počet osôb popravených v tomto kráľovstve od začiatku roka tak dosiahol 100, vyplýva z bilancie agentúry AFP založenej na oficiálnych oznámeniach, píše TASR.
Päť najnovšie popravených osôb bolo odsúdených za pašovanie drog. Počet popravených za drogové trestné činy sa tým zvýšil na 65, pričom v 43 prípadoch išlo o cudzincov, vyplýva zo štatistík tamojšieho ministerstva vnútra.
Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) v pondelok odsúdila tento „pochmúrny míľnik, ktorý odhaľuje bezohľadné a nezákonné uplatňovanie trestu smrti zo strany úradov“.
„Zahraniční štátni príslušníci nesú hlavnú ťarchu neúprosného uplatňovania trestu smrti za drogovú trestnú činnosť v Saudskej Arábii, a to často po nespravodlivých súdnych procesoch,“ uviedla organizácia so sídlom v Londýne.
„Je hlboko znepokojujúce, že najmenej 63 etiópskych štátnych príslušníkov, zadržiavaných v jedinom oddelení detenčného zariadenia Chamís Mušajt na juhozápade Saudskej Arábie, môže čeliť bezprostrednému riziku popravy výlučne za drogové delikty,“ dodala Amnesty International.
Zo 100 osôb popravených v tomto roku bolo 48 občanov Saudskej Arábie, 12 Etiópčanov, sedem Pakistancov, šesť Sudáncov, štyria Jemenčania a štyria Sýrčania. V roku 2025 v krajine popravili 356 ľudí, z toho 243 za drogovú trestnú činnosť, čo je rekordné číslo od roku 1990, odkedy Amnesty International začala tieto údaje zaznamenávať.
Saudská Arábia obnovila trest smrti za drogové delikty koncom roka 2022 po približne trojročnej prestávke. Podľa Amnesty International patrí tomuto kráľovstvu v Perzskom zálive za posledné tri roky tretia priečka v najvyššom počte popráv na svete, hneď po Číne a Iráne.
Krajina čelí dlhodobej kritike za uplatňovanie trestu smrti. Ľudskoprávne organizácie ho odsudzujú ako neprimeraný a poukazujú na to, že je v ostrom kontraste so snahami krajiny prezentovať svetu moderný obraz. Úrady v kráľovstve však argumentujú tým, že trest smrti je nevyhnutný na udržanie verejného poriadku a uplatňuje sa až po vyčerpaní všetkých možností odvolania, dodáva AFP.
Päť najnovšie popravených osôb bolo odsúdených za pašovanie drog. Počet popravených za drogové trestné činy sa tým zvýšil na 65, pričom v 43 prípadoch išlo o cudzincov, vyplýva zo štatistík tamojšieho ministerstva vnútra.
Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) v pondelok odsúdila tento „pochmúrny míľnik, ktorý odhaľuje bezohľadné a nezákonné uplatňovanie trestu smrti zo strany úradov“.
„Zahraniční štátni príslušníci nesú hlavnú ťarchu neúprosného uplatňovania trestu smrti za drogovú trestnú činnosť v Saudskej Arábii, a to často po nespravodlivých súdnych procesoch,“ uviedla organizácia so sídlom v Londýne.
„Je hlboko znepokojujúce, že najmenej 63 etiópskych štátnych príslušníkov, zadržiavaných v jedinom oddelení detenčného zariadenia Chamís Mušajt na juhozápade Saudskej Arábie, môže čeliť bezprostrednému riziku popravy výlučne za drogové delikty,“ dodala Amnesty International.
Zo 100 osôb popravených v tomto roku bolo 48 občanov Saudskej Arábie, 12 Etiópčanov, sedem Pakistancov, šesť Sudáncov, štyria Jemenčania a štyria Sýrčania. V roku 2025 v krajine popravili 356 ľudí, z toho 243 za drogovú trestnú činnosť, čo je rekordné číslo od roku 1990, odkedy Amnesty International začala tieto údaje zaznamenávať.
Saudská Arábia obnovila trest smrti za drogové delikty koncom roka 2022 po približne trojročnej prestávke. Podľa Amnesty International patrí tomuto kráľovstvu v Perzskom zálive za posledné tri roky tretia priečka v najvyššom počte popráv na svete, hneď po Číne a Iráne.
Krajina čelí dlhodobej kritike za uplatňovanie trestu smrti. Ľudskoprávne organizácie ho odsudzujú ako neprimeraný a poukazujú na to, že je v ostrom kontraste so snahami krajiny prezentovať svetu moderný obraz. Úrady v kráľovstve však argumentujú tým, že trest smrti je nevyhnutný na udržanie verejného poriadku a uplatňuje sa až po vyčerpaní všetkých možností odvolania, dodáva AFP.