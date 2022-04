AFP: V ukrajinskom meste Buča ležalo na ulici najmenej 20 tiel

Kyjev 2. apríla (TASR) - Na jednej z ulíc ukrajinského mesta Buča severozápadne od Kyjeva spozorovali novinári agentúry AFP v sobotu ležať telá najmenej 20 mužov v civilnom odeve. Spravodajcovia do tohto mesta, v ktorom sa v posledných týždňoch odohrávali ťažké boje, vstúpili spolu s ukrajinskými silami po tom, čo sa odtiaľ stiahli ruské jednotky.



Vo videu zverejnenom online bolo vidieť na ceste v obytnej oblasti Buče telá mužov, z ktorých jeden mal spútané ruky za chrbtom a vedľa neho ležal otvorený ukrajinský pas. Hoci príčina smrti týchto osôb nebola bezprostredne známa, najmenej jeden z nich mal na hlave strelné zranenie. Farba kože mŕtvych mužov mala bledý voskový odtieň, čo môže naznačovať, že tam ležali zrejme už niekoľko dní.



Ukrajinskí predstavitelia uviedli, že nemajú informácie o identite obetí, ani o tom, ako zomreli. "Toto územie nebolo pod kontrolou Ukrajiny", keď boli zabití, povedal pre AFP pod podmienkou anonymity regionálny predstaviteľ. "Mohli by to byť civilisti zabití počas bombardovania alebo ich mohli zastreliť ruskí vojaci. Budú sa tým zaoberať poriadkové sily," dodal.



Starosta Buče Anatolij Fedoruk v sobotňajšom telefonáte pre AFP uviedol, že v masových hroboch bolo v tomto meste pochovaných už 280 ľudí. "Všetci títo ľudia boli zastrelení, zabití do tyla," povedal s tým, že išlo o mužov aj ženy a medzi mŕtvymi videl tiež 14-ročného chlapca. Mnohé z obetí mali na sebe, ako dodal, na znak, toho, že nie sú ozbrojení, biele pásky. Niektorých z nich podľa jeho slov zabili, keď sa pokúsili prekročiť rieku Bučanka a dostať sa na územie pod kontrolou Ukrajiny.



Fedoruk dodal, že v uliciach zničeného mesta leží množstvo tiel, ktoré dosiaľ nemohli odviezť. Spravia tak, keď im na to ženisti udelia súhlas, a to "o tri až štyri dni", dodal Fedoruk. Koľko civilistov prišlo počas bojov s ruskou armádou o život, podľa neho zatiaľ nie je možné odhadnúť.



Ukrajina v sobotu vyhlásila, že ruské sily ustupujú zo severných oblastí krajiny ležiacich neďaleko metropoly Kyjev a podľa všetkého sa chcú zamerať na útoky na východe a juhu Ukrajiny.



Mesto Buča, ktoré bolo tento týždeň oslobodené spod kontroly ruských síl, však v dôsledku ťažkých bojov zostalo zničené. Reportéri AFP uviedli, že v obytných blokoch bolo vidieť diery po výbuchoch granátov a na uliciach množstvo zničených áut. V Buči a neďalekom meste Irpiň prebiehali jedny z najtvrdších bojov od začiatku ruskej ofenzívy, ktorej cieľom bolo obkľúčiť hlavné mesto Kyjev.