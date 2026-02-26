< sekcia Zahraničie
AFP: V Ženeve sa začali nepriame rokovania medzi USA a Iránom
Americkú stranu na v poradí treťom kole rokovaní sprostredkovaných Ománom opäť zastupujú Trumpovi osobitní vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner.
Autor TASR
Ženeva 26. februára (TASR) - V Ženeve sa vo štvrtok dopoludnia začalo ďalšie kolo nepriamych rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom o jeho jadrovom programe. Americký prezident Donald Trump nalieha na Teherán, aby uzavrel dohodu s USA, inak vraj bude vystavený vojenskému úderu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Americkú stranu na v poradí treťom kole rokovaní sprostredkovaných Ománom opäť zastupujú Trumpovi osobitní vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Iránsku delegáciu vedie minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. Prítomní pravdepodobne bude aj riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi.
Hovorca Arákčího rezortu vo štvrtok pred začiatkom stretnutí avizoval, že ich témou bude výlučne iránsky jadrový program. Irán sa ale bude tiež zasadzovať za zrušenie sankcií a za svoje právo „na mierové využívanie jadrovej energie“.
Obe krajiny signalizujú, že sú v prípade neúspechu rozhovorov pripravení na vojnu. Teherán by považoval aj akýkoľvek obmedzený útok zo strany Spojených štátov za akt agresie a primerane by naň reagoval. Za legitímne ciele by považoval americké vojenské základne na Blízkom východe a pohrozil tiež útokom na Izrael.
Washington chce, aby islamská krajina úplne prestala s obohacovaním uránu. Trump v utorok večer v prejave o stave Únie k obom komorám Kongresu USA zopakoval, že Iránu nikdy nedovolí získať jadrovú zbraň. „Chcú uzavrieť dohodu, no zatiaľ sme od nich nepočuli: 'Nikdy nebudeme mať jadrové zbrane',“ povedal.
Teherán pritom snahu o získanie atómovej zbrane dlhodobo odmieta a tvrdí, že jeho jadrový program má výlučne mierové účely. Arákčí tento týždeň vyhlásil, že Irán za žiadnych okolností nikdy nevyvinie jadrovú zbraň, ale nevzdá sa svojho práva na civilný jadrový program.
Podľa amerického prezidenta však iránski predstavitelia „v tejto chvíli opäť sledujú svoje zlovestné jadrové ambície“ a navyše údajne vyvíjajú rakety, ktoré budú schopné priamo zasiahnuť USA. Tieto tvrdenia označil Irán za lži.
Šéf Bieleho domu v snahe prinútiť Teherán, aby pristúpil na jadrovú dohodu, zhromaždil na Blízkom východe podľa agentúry AP najväčšiu vojenskú silu za posledné desaťročia. Do oblasti nasadil veľké množstvo plavidiel vrátane dvoch lietadlových lodí, stíhačky a iné podporné lietadlá.
Americkú stranu na v poradí treťom kole rokovaní sprostredkovaných Ománom opäť zastupujú Trumpovi osobitní vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Iránsku delegáciu vedie minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. Prítomní pravdepodobne bude aj riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi.
Hovorca Arákčího rezortu vo štvrtok pred začiatkom stretnutí avizoval, že ich témou bude výlučne iránsky jadrový program. Irán sa ale bude tiež zasadzovať za zrušenie sankcií a za svoje právo „na mierové využívanie jadrovej energie“.
Obe krajiny signalizujú, že sú v prípade neúspechu rozhovorov pripravení na vojnu. Teherán by považoval aj akýkoľvek obmedzený útok zo strany Spojených štátov za akt agresie a primerane by naň reagoval. Za legitímne ciele by považoval americké vojenské základne na Blízkom východe a pohrozil tiež útokom na Izrael.
Washington chce, aby islamská krajina úplne prestala s obohacovaním uránu. Trump v utorok večer v prejave o stave Únie k obom komorám Kongresu USA zopakoval, že Iránu nikdy nedovolí získať jadrovú zbraň. „Chcú uzavrieť dohodu, no zatiaľ sme od nich nepočuli: 'Nikdy nebudeme mať jadrové zbrane',“ povedal.
Teherán pritom snahu o získanie atómovej zbrane dlhodobo odmieta a tvrdí, že jeho jadrový program má výlučne mierové účely. Arákčí tento týždeň vyhlásil, že Irán za žiadnych okolností nikdy nevyvinie jadrovú zbraň, ale nevzdá sa svojho práva na civilný jadrový program.
Podľa amerického prezidenta však iránski predstavitelia „v tejto chvíli opäť sledujú svoje zlovestné jadrové ambície“ a navyše údajne vyvíjajú rakety, ktoré budú schopné priamo zasiahnuť USA. Tieto tvrdenia označil Irán za lži.
Šéf Bieleho domu v snahe prinútiť Teherán, aby pristúpil na jadrovú dohodu, zhromaždil na Blízkom východe podľa agentúry AP najväčšiu vojenskú silu za posledné desaťročia. Do oblasti nasadil veľké množstvo plavidiel vrátane dvoch lietadlových lodí, stíhačky a iné podporné lietadlá.