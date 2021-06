Vo svete podali už viac ako tri miliardy vakcín proti COVID-19

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Paríž 29. júna (TASR) - Vo svete do utorka podali celkovo už viac ako tri miliardy dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na oficiálne zdroje.Podanie prvej miliardy dávok trvalo 20 týždňov. Tempo očkovania sa však zrýchlilo a tretia miliarda zo všetkých dávok bola ľuďom vpichnutá v priebehu štyroch týždňov.Približne štyri z desiatich vakcín podali v Číne (1,2 miliardy), 329 miliónov v Indii a 324 miliónov v USA.V počte dávok podaných v prepočte na 100 obyvateľov sú na čele Spojené arabské emiráty (153 dávok), Bahrajn a Izrael (po 124). Táto štatistika nezahŕňa krajiny s menej než jedným miliónom obyvateľov, pripomína AFP. SAE, Bahrajn a Izrael už plne zaočkovali takmer 60 percent svojich obyvateľov.Približne polovicu svojich obyvateľov (46–54 percent) už zaočkovalo Čile, Británia, Mongolsko, Uruguaj, Maďarsko, Katar a USA.Európska únia podala 357 miliónov dávok a naplno je zaočkovaných približne 32 percent obyvateľov Európskej únie. Najmenší členský štát Malta zaočkoval podľa AFP sedem z desiatich svojich obyvateľov. Vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku a Taliansku takto naplno imunizovali približne tretinu populácie.Celosvetovo je však v oblasti očkovania nerovnováha aj napriek tomu, že najchudobnejšie krajiny začali očkovať s pomocou programu COVAX. Ten vytvorili Organizácia Spojených národov a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Najchudobnejšie krajiny zatiaľ boli schopné podať len jednu dávku v prepočte na 100 obyvateľov. V najbohatších krajinách je to 79 dávok na 100 obyvateľov.S očkovaním ešte vôbec nezačala stredoafrická krajina Burundi, Eritrea ležiaca v severovýchodnej časti Afriky, Tanzánia na východnom pobreží tohto kontinentu, ostrovný štát Haiti v oblasti Karibiku a Severná Kórea.Najviac používanou očkovacou látkou je vakcína vyvinutá spoločnosťou AstraZeneca v spolupráci s Oxfordskou univerzitou, ktorou očkujú v ôsmich z desiatich krajín.Nasleduje vakcína od konzorcia BioNTech/Pfizer používaná v 102 krajinách, čínska Sinopharm a americká Moderna (48 krajín). Ruskú vakcínu Sputnik V používajú v najmenej 41 krajinách sveta.