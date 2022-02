AFP píše o Slovensku i Česku v súvislosti s dezinformáciami o Ukrajine

Praha 23. februára (TASR) - V čase prehlbovania sa ukrajinskej krízy sa vo východnej Európe "prekvapujúco" šíria neoverené tvrdenia a protizápadné dezinformácie. V stredu to napísala francúzska agentúra AFP, ktorá v správe konkrétne spomína Česko, Srbsko aj Slovensko.



"Na Slovensku, ktoré susedí s Ukrajinou, šíria dezinformácie o situácii aj niektorí poslanci parlamentu," uviedla AFP a v tejto súvislosti priamo spomenula poslanca opozičnej strany Smer-SD.



"Ľuboš Blaha, ktorého na Facebooku sleduje viac ako 170.000 ľudí, po Putinovom prejave spochybňujúcom existenciu Ukrajiny napísal: som presvedčený, že Putin chce mier," uviedla AFP s tým, že Blaha tvrdil, že Ukrajina "provokovala, vyhrážala sa, ohrozovala Rusko. A Západ ju úplne nezmyselne hecoval".



Podľa AFP "sa zdá", že Slovensko je "obzvlášť náchylné" na prokremeľské dezinformácie.



"Päťapolmiliónová krajina, ktorá má s Ukrajinou spoločnú 97-kilometrovú hranicu, podpísala tento mesiac obranný pakt so Spojenými štátmi, ktorý umožňuje americkým jednotkám pôsobiť na jej území. Táto dohoda vyvolala tvrdý odpor politických rivalov vlády, ako aj značnej časti obyvateľov Slovenska a stala sa obľúbeným cieľom dezinformácií a propagandy," uviedla AFP, podľa ktorej v dôsledku toho na Slovensku "stúpajú nálady" proti Spojeným štátom, Severoatlantickej aliancii (NATO) a aj proti Európskej únii.



"Tento anti-NATO naratív je obzvlášť významný, pretože jednou z ruských požiadaviek bolo stiahnutie dodatočných síl NATO vyslaných do regiónu v dôsledku anexie Krymu," napísala AFP, ktorá v tejto súvislosti oslovila internetovú skupinu "Čeští elfové", ktorá mapuje a analyzuje dezinformačné kampane na českom internete.



"Už v januári došlo k masívnemu nárastu dezinformácií zameraných na ospravedlnenie ruskej agresie proti Ukrajine," uviedol pre AFP český politický aktivista Bohumil Kartous. "Táto téma teraz ďaleko prevyšuje akúkoľvek inú, vrátane covidu," dodal.



Český analytik Roman Máca z pražského Inštitútu pre politiku a spoločnosť pre AFP uviedol, že v regióne východnej Európy došlo k "obrovskému nárastu" dezinformácií.



"Je zaujímavé vidieť, koľko ľudí a skupín, ktoré za uplynulé dva roky bojovali proti covidovým opatreniam, teraz preskočilo na proruskú propagandu a začali šíriť tento typ dezinformácií," uviedol Máca.



AFP v súvislosti s dezinformáciami ďalej spomenula Srbsko, kde je podľa nej "moskovský príbeh o ukrajinskej agresii už dobre zabetónovaný".



"Srbský prezident Aleksandar Vučič tento týždeň pre (srbskú televíziu) TV Pink povedal, že 85 percent jeho krajanov bude vždy stáť na strane Ruska, nech sa stane čokoľvek," uviedla AFP s tým, že srbské bulvárne médiá tento týždeň publikovali "neoverené tvrdenie", že ruské sily zničili dve ukrajinské obrnené vozidlá, ktoré vstúpili do Ruska.



"Ukrajina zaútočila na Rusko – bolo napísané na titulných stránkach srbských bulvárnych denníkov v utorok, niekoľko hodín po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že uzná dva separatistické regióny na východe Ukrajiny a nariadi vyslanie vojakov," uzavrela správu francúzska agentúra.