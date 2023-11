AFP: Z nemocnice Šifá evakuovali 31 predčasne narodených detí

Gaza 19. novembra (TASR) - Z nemocnice Šifá v Pásme Gazy ovládanom Hamasom evakuovali 31 predčasne narodených detí spolu s tromi lekármi a dvoma zdravotnými sestrami. Pre agentúru AFP to v nedeľu uviedol generálny riaditeľ nemocníc v Gaze, píše TASR.



Dodal, že aktuálne prebiehajú prípravy" na ich prevoz do Egypta.



Hodnotiaca komisia vyslaná Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v nedeľu nadránom skonštatovala, že nemocnica Šifá je "zónou smrti" a vyzvala na jej úplnú evakuáciu. V nemocnici podľa nej zostalo 291 pacientov vrátane 32 detí v mimoriadne kritickom stave a 25 zdravotníkov.



WHO do nemocnice v sobotu vyslala tím OSN zložený z odborníkov na verejné zdravie, logistikov a bezpečnostných pracovníkov z rôznych agentúr na "veľmi rizikovú" misiu.



Hodnotiaci tím prišiel do Šifá po tom, čo izraelská armáda podľa riaditeľa nemocnice nariadila evakuáciu približne 2500 vysídlených osôb, ktoré sa ukrývali v areáli nemocnice. Izrael poprel, že by tento príkaz vydal.



Nemocnica Šifá je najväčšia v Gaze. Podľa piatkového vyhlásenia izraelského premiéra Benjamina Netanjahua armáda objavila v podzemí nemocnice veliteľské centrum hnutia Hamas. Militanti podľa neho z nemocnice utiekli pred príchodom vojakov, ktorí tam našli aj zbrane a bomby. Hamas to popiera.