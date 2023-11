AFP: Z pásma Gazy odídu prví cudzinci, tvrdí egyptský predstaviteľ

Káhira/Dauha 1. novembra (TASR) – Z pásma Gazy povolia v stredu odísť do Egypta prvej skupine držiteľov zahraničných pasov. Pre agentúru AFP to povedal nemenovaný egyptský predstaviteľ na hraničnom priechode Rafah, informuje TASR.



Zdroj oboznámený so záležitosťou predtým pre agentúru Reuters uviedol, že Katar sprostredkoval medzi Egyptom, Izraelom a palestínskym hnutím Hamas dohodu, ktorá umožní odchod držiteľov zahraničných pasov a niektorých kriticky zranených ľudí z Gazy.



Ako dlho zostane hraničný priechod Rafah medzi pásmom Gazy a Egyptom otvorený pre takúto evakuáciu, však nie je jasné, doplnil zdroj.



Dohoda nie je spojená s ďalšími otázkami, o ktorých sa rokuje, ako sú rukojemníci zadržiavaní Hamasom alebo dočasné zastavenia bojov zamerané na zmiernenie humanitárnej krízy v pásme Gazy, kde je nedostatok potravín, vody, paliva i liekov.



Z Gazy by v stredu mali tiež previezť do nemocníc v Egypte približne 80 zranených Palestínčanov, uviedol pre agentúru DPA predstaviteľ egyptského Červeného polmesiaca.



Izrael vyslal svoje vojenské jednotky do Gazy po niekoľkých týždňoch vzdušných úder v reakcii na rozsiahly útok Hamasu zo 7. októbra. Ozbrojenci Hamasi pri ňom zabili 1400 ľudí a vyše 200 osôb so sebou odvliekli do Gazy.



Hovorca ozbrojeného krídla Hamasu v utorok bez ďalších detailov oznámil, že časť z približne 200 zahraničných zajatcov čoskoro prepustia.